Ya hay fecha de inscripción para la San Silvestre de A Coruña 2025: así te puedes anotar

Aunque todavía quedan 81 días para que acabe este 2025 y el 31 de diciembre llegue con la popular carrera de San Silvestre, la organización del evento ya ha puesto fecha para el inicio del periodo de inscripción. Desde este miércoles, 15 de octubre, las personas interesadas en participar podrán anotarse en la web oficial www.sansilvestrecoruna.com a partir de las 10:00 horas, con precio reducido hasta el 10 de diciembre.

También habrá posibilidad de anotarse de manera presencial. En este caso será en El Corte Inglés de Cuatro Caminos hasta el 22 de diciembre o hasta que se agoten los dorsales disponibles.

Esta supone la 16.ª edición de la carrera popular con la que se despide el año. En total se repartirán 5.500 dorsales para la prueba absoluta, 300 en las infantiles y 100 de la marcha nórdica y otros tantos para la CanSilvestre.

Cuándo y cómo será la San Silvestre 2025 en A Coruña

La carrera tendrá lugar el 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.

El recorrido de la San Silvestre abarca cerca de 7 kilómetros, pasando por el paseo marítimo en la zona de las playas y la Torre de Hércules, discurriendo también por las galerías de la Marina o junto al Obelisco.