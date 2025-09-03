Travesía Costa llega a O Ézaro, en Dumbría (A Coruña), con más de 250 participantes

Travesía Costa celebra este fin de semana una de sus pruebas más esperadas: la de O Ézaro. El circuito de natación en aguas abiertas ya ha pasado por Oleiros, Portosín, Sisargas-Malpica y Fisterra y este sábado 6 de septiembre hará parada en Dumbría, donde fue presentada ayer la prueba.

El alcalde de Dumbría, Raúl González, miembros de la corporación municipal y representantes de la organización presentaron este martes la travesía, que constará de dos distancias: 2.000 y 4.500 metros. Esta última puntúa para la X Copa de España de Aguas Abiertas de la RFEN.

Más de 250 nadadores y nadadoras se darán cita en esta clásica travesía que cada año gana más participación de atletas desplazados desde otras comunidades. No solo el aspecto deportivo tiene importancia en esta travesía, sino que su labor social, turística y de sostenibilidad tendrá presencia en esta quinta edición.

Así, Travesía Costa ha preparado un amplio programa de actividades: ruta de senderismo, sardiñada para los participantes y acompañantes, concierto en directo del grupo de rock The Incidents y la iluminación de la cascada de O Ézaro a última hora de la tarde completan este sábado de natación en aguas abiertas.

La Travesía Costa Coruña que se celebrará el domingo 28 de septiembre con tres distancias (1.000, 5.000 y 10.000 metros) contará con más de 200 nadadores y nadadoras. La organización agradece la implicación de la Deputación da Coruña, la federación española de natación, el ayuntamiento de Dumbría y todos los patrocinadores y colaboradores del circuito.