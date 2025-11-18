El Racing Club Ferrol inicia las obras de la ciudad deportiva de Mandiá

Una de las palas de la obra. Racing Club Ferrol.

La nueva ciudad deportiva del Racing Club Ferrol ha dado un paso definitivo. Esta mañana se han iniciado las actuaciones en la antigua estación de radio Muiño do Vento, en Mandiá, los terrenos que albergarán el nuevo centro deportivo de la entidad presidida por Manuel Ansede.

La primera fase de los trabajos se prolongará hasta el verano y tendrá una inversión cercana a los cinco millones de euros, dotando de una estructura acorde al fútbol profesional al que aspira regresar el equipo verde, y reforzando el trabajo de cantera.

El nuevo centro deportivo contará con 120.000 metros cuadrados de superficie.

Un total de cuatro fases

La obra se desarrollará en cuatro fases, con una inversión cercana a los 12 millones de euros en total.

La primera serán las actuaciones consideradas prioritarias como la adecuación del terreno, urbanización del espacio, mejora de accesos y creación de zonas de aparcamiento.

A nivel deportivo, se construirán dos campos de entrenamiento, uno híbrido enfocado al trabajo del primer equipo y uno sintético destinado al trabajo de los equipos del fútbol formativo donde también podrán competir.

Del mismo modo, se establecerá un edificio en forma de H situado a la entrada del recinto que acogerá vestuarios, gimnasio, enfermería, lavandería y zonas de uso técnico.

Las siguientes fases contemplan la creación del resto de campos de entrenamiento, zonas específicas para el fútbol formativo, cocina y comedor, oficinas administrativas, área de prensa y residencia para jugadores.