El Liceo se clasifica para la Final 8 de la Champions League @HockeyClubLiceo

Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana que deja sensaciones agridulces para el deporte coruñés. Una de las mejores noticias fue la primera victoria en liga del Liceo. El equipo verde sufrió pero derrotó al Shum por dos goles a tres. Los de Juan Copa perdían dos a cero al descanso pero remontaron gracias a un doblete de Dava y un tanto de Toni Pérez.

Otra de las grandes citas del fin de semana fue el duelo entre Dépor y Barça femenino en Riazor. Las de Alberto Rodríguez completaron un partido casi perfecto y lograron sumar un punto ante uno de los mejores equipos del mundo. El choque quedó marcado por el polémico descuento de ocho minutos y el gol del conjunto catalán en el minuto 102 de encuentro.

Básquet Coruña compitió pero cayó ante Valencia Basket por 111 a 97. Los coruñeses se quedan con un balance de tres victorias y cinco derrotas y afrontan un importante partido el próximo fin de semana ante Lleida.

Regresando al fútbol, el Fabril empató a dos ante el Barakaldo en Abegondo. Los de Manuel Pablo lo intentaron pero no lograron superar a un férreo rival. Un gol de Noé en el minuto 87 permite a los coruñeses sumar un punto.

En balonmano el OAR Coruña empató a 29 ante Guadalajara en un encuentro igualadísimo y muy exigente.

En hockey femenino, Marineda cayó en casa ante Manlleu por un tanto a dos.

En voley, Zalaeta venció por tres sets a cero a Ourense.