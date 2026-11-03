La cita del sábado pondrá el broche final al Circuito Gallego Júnior de Skateboarding 2026 Concello da Coruña

El Skatepark de Eirís, en A Coruña, acoge este sábado la final del Circuito Gallego Júnior

El Skatepark de Eirís, en A Coruña, será el escenario este sábado 7 de noviembre de la final del Circuito Gallego Júnior de Skateboarding 2026. La cita reunirá a jóvenes deportistas llegados de diferentes puntos de la comunidad, que competirán por los títulos autonómicos de la temporada.

La prueba, organizada por la Federación Gallega de Patinaje en colaboración con el Concello de A Coruña, se disputará en la modalidad Street, una de las disciplinas olímpicas del skateboarding, en la que los participantes realizan trucos sobre obstáculos que recrean elementos del entorno urbano.

La competición contará con cinco categorías: Sub 7, Sub 10, Sub 12, Sub 15 y Promesas, lo que permitirá ver sobre la pista a deportistas de diferentes edades y niveles de experiencia.

Horarios de la competición

La jornada comenzará a las 12:00 horas con los entrenamientos oficiales, que se prolongarán hasta las 14:00 horas. Posteriormente, a partir de las 15:00 horas, arrancará la competición en la que se decidirán los nuevos campeones gallegos de cada categoría.

Para participar será necesario disponer de una licencia federativa en vigor.

La celebración de esta final permitirá reunir en A Coruña a algunas de las jóvenes promesas del skateboarding gallego y acercar esta disciplina al público que se acerque hasta las instalaciones de Eirís.

El skate coruñés, protagonista

La cita también servirá para dar visibilidad a un deporte que cuenta con referentes vinculados a A Coruña, como Julia Benedetti y Luis Cabarcos, dos nombres destacados del skateboarding coruñés.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, ha señalado la importancia de que la ciudad acoja competiciones de estas características para fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes.

"Queremos que todas las modalidades deportivas tengan su espacio en la ciudad y que las nuevas generaciones cuenten con oportunidades para iniciarse y progresar", ha afirmado.

El edil también ha destacado la necesidad de disponer de instalaciones adecuadas para la práctica de los deportes urbanos, poniendo como ejemplo el Skatepark de Eirís.