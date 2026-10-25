Mal sábado para el deporte coruñés

Bruno Saavedra en un lance de la final entre Igualada y Liceo, en imagen de archivo @Fedpatinaje

Mal balance de un sábado muy deportivo en lo que se refiere a los equipos de A Coruña. Dépor, Básquet Coruña y Liceo cayeron en sus respectivos encuentros y dejan una sensación muy agridulce.

El Dépor perdió en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un solitario gol de Julián Álvarez dio los tres puntos al cuadro colchonero. Los blanquiazules lo intentaron y el partido fue muy igualado. Kevin pudo empatar en el descuento en una ocasión clarísima que perdonó casi a puerta vacía.

La derrota deja al Dépor en una mala racha de seis jornadas sin conocer la victoria. El siguiente encuentro se jugará el lunes 2 de noviembre ante Osasuna en Riazor.

Tampoco pudo revertir su situación el Básquet Coruña. El conjunto naranja perdió por 88 a 81 ante Murcia en un duelo igualado y con alternativas para ambos equipos. Los coruñeses encajan su tercera derrota consecutiva y el sábado reciben a CB Canarias.

El Liceo tampoco logró la victoria y cayó por tres goles a cinco ante el Barça en el encuentro de semifinales de la Supercopa. Los coruñeses lo intentaron y pelearon ante un Barça que siempre fue por delante en el marcador. Arnau Xaus con un doblete y Nuno Paiva fueron los goleadores del equipo verde. La liga arranca la próxima semana y el Liceo visitará la pista de Caldes en la primera jornada.