Culleredo (A Coruña) acoge este domingo el XII Trail e Andaina de Orientación de Ledoño

Culleredo se prepara para vivir una jornada deportiva de gran participación este domingo, 21 de diciembre, con la celebración del XII Trail e Andaina de Orientación de Ledoño, un evento consolidado en el calendario local que reunirá a más de 250 corredores.

La prueba está organizada por el club de orientación Gallaecia Raid, con la colaboración del Concello de Culleredo, y servirá también para conmemorar el 20 aniversario del equipo, uno de los más activos del municipio.

Las actividades darán comienzo a partir de las 10:00 horas, con la salida de las carreras oficiales.

El programa incluye dos modalidades de trail: una distancia larga de aproximadamente 16 kilómetros, con una duración estimada de tres horas, y una distancia corta de unos 10 kilómetros, pensada para corredores de todos los niveles.

A las 10:15 horas será el turno de la andaina, con un recorrido de 8 kilómetros, una actividad de carácter más popular y familiar, en la que participarán tanto niños como adultos.

La organización ha preparado un programa inclusivo que combina deporte, naturaleza y ocio, fomentando la participación de toda la comunidad.

El cierre de carrera y la entrega de trofeos están previstos para las 13:00 horas en el Centro Social de Orro.

En la andaina se entregarán regalos a todas las personas participantes y medallas a los niños, mientras que en las pruebas de trail se otorgarán premios a los tres primeros clasificados de cada modalidad, reconociendo el esfuerzo y la excelencia deportiva.

Además, todos los participantes podrán disfrutar de avituallamiento gratuito al finalizar las pruebas, en un ambiente de convivencia y celebración deportiva.