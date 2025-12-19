Culleredo (A Coruña) acoge este domingo el XII Trail e Andaina de Orientación de Ledoño
Más de 250 corredores participarán en una cita deportiva que celebra el 20 aniversario del club Gallaecia Raid
Culleredo se prepara para vivir una jornada deportiva de gran participación este domingo, 21 de diciembre, con la celebración del XII Trail e Andaina de Orientación de Ledoño, un evento consolidado en el calendario local que reunirá a más de 250 corredores.
La prueba está organizada por el club de orientación Gallaecia Raid, con la colaboración del Concello de Culleredo, y servirá también para conmemorar el 20 aniversario del equipo, uno de los más activos del municipio.
Las actividades darán comienzo a partir de las 10:00 horas, con la salida de las carreras oficiales.
El programa incluye dos modalidades de trail: una distancia larga de aproximadamente 16 kilómetros, con una duración estimada de tres horas, y una distancia corta de unos 10 kilómetros, pensada para corredores de todos los niveles.
A las 10:15 horas será el turno de la andaina, con un recorrido de 8 kilómetros, una actividad de carácter más popular y familiar, en la que participarán tanto niños como adultos.
La organización ha preparado un programa inclusivo que combina deporte, naturaleza y ocio, fomentando la participación de toda la comunidad.
El cierre de carrera y la entrega de trofeos están previstos para las 13:00 horas en el Centro Social de Orro.
En la andaina se entregarán regalos a todas las personas participantes y medallas a los niños, mientras que en las pruebas de trail se otorgarán premios a los tres primeros clasificados de cada modalidad, reconociendo el esfuerzo y la excelencia deportiva.
Además, todos los participantes podrán disfrutar de avituallamiento gratuito al finalizar las pruebas, en un ambiente de convivencia y celebración deportiva.