Javier González Fraga se corona en Arteixo (A Coruña) con cuatro podios en Casas Novas

El último día del Concurso Internacional de Saltos de A Coruña que se celebra en Casas Novas cierra una nueva edición. En ella, Pieter Devos se proclamó ganador del GP Longines y el jinete gallego Javier González Fraga, Fino, fue el triunfador del CSI1*.

La última jornada, disputada este domingo, comenzó con dos pruebas de la categoría 1 estrella, el Trofeo Movistar y el Gran Premio Prosegur Security.

Según informa la organización, el GP del CSI1* patrocinado por Prosegur Security contó con 27 participantes que compitieron en esta prueba con obstáculos de 1,40m y una amplia presencia de combinados españoles (22 binomios). De ellos, solamente cuatro participantes se clasificaron al desempate final de la prueba tras el primer recorrido: Amelie Gachoud, Miguel Álvarez Buylla Rodríguez, Pilar Mateos de Urbina y Javier González Fraga.

Este fue finalmente el gran campeón, ganando junto a Sonic JGF en el GP Prosegur Security. Con esta victoria, el gallego se subió al podio por cuarta vez en este CSI1*, después de quedar segundo en el Trofeo Movistar, primero en el Trofeo Malard y segundo en el Trofeo Porsche.

Fino consiguió también el Trofeo Caser Grupo Helvetia, otorgado al mejor jinete español de la prueba, cerrando así una última jornada de ensueño para él.

Dos horas antes del Gran Premio, los primeros en llegar a Casas Novas en esta mañana de domingo pudieron disfrutar del Trofeo Movistar, una prueba en dos fases con alturas de 1,30m en la que saltaron 23 jinetes. La más rápida de la prueba fue la joven amazona gallega Elena Vázquez Arrojo, una de las promesas de la hípica gallega.

El broche de oro a este fin de semana de competición lo pondrá el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo de Saltos.

Pieter Devos se hace con el Gran Premio Longines

En la jornada del sábado, el jinete belga Pieter Davos fue el ganador del Gran Premio Longines en el que compitieron 47 binomios preparados en un recorrido de 1,55m con desempate.

Al desempate, como narra la organización, se clasificaron 10 participantes: Kevin Staut, Oda Chalotte Lyngvaer, Christian Ahlmann, Victor Bettendorf, Henrik von Eckermann, Robert Whitaker, Pieter Devos, Leopold van Asten, Jennifer Hochstaedter y Penelope Leprevost.

Tras una competición muy ajustada, fue el belga Pieter Devos el que se llevó la victoria. Con un recorrido que mantuvo al público en vilo hasta el último obstáculo, Devos y Jarina J, se proclamaron campeones en este Gran Premio. El trofeo de la prueba entregado por Flora Pérez en representación de Casas Novas.

Robert Whitaker demostró su veteranía en este tipo de pruebas y, aunque no consiguió la primera plaza, se quedó muy cerca. Formando dupla con Vermento, completó el recorrido en 40.42s asegurándose la segunda posición del desempate. El tercero en el podio fue el alemán Christian Almann, terminando la prueba en 40.83s acompañado de Blueberry.

Antes del Gran Premio, el público de Casas Novas presenció la primera prueba de la categoría CSI5*W del sábado, el Trofeo Grupo EULEN.

En esta prueba a contrarreloj de 1,50m participaron 43 jinetes, de los cuales 15 consiguieron completar el recorrido sin derribar ningún obstáculo. La victoria se la llevó Julien Epaillard, número 9 del mundo en el ranking FEI, montando a Easy Up de Grandry. El experimentado jinete francés sumó un nuevo triunfo en la máxima categoría a su amplio palmarés al parar el crono en 59.86s.