Julia Benedetti, Enmanuel Reyes y Paula Otero consiguen varias becas para deportistas en A Coruña

Enmanuel Reyes con la medalla de bronce en París.

El Ayuntamiento de A Coruña ha publicado la resolución definitiva del programa municipal de becas a deportistas individuales para 2025.

La convocatoria contó con un presupuesto de 150.000 euros y permitió conceder 66 bolsas, distribuidas según el nivel competitivo de los solicitantes.

Las ayudas están destinadas a cubrir gastos derivados de la actividad deportiva, como desplazamientos, licencias federativas, inscripciones en competiciones o adquisición de material técnico.

Entre los beneficiarios destacan la skater olímpica Julia Benedetti, el boxeador internacional Enmanuel Reyes "El Profeta", la nadadora Paula Otero e Ignacio Mateo, que recientemente compitió en el Open de España junto a golfistas de élite como Jon Rahm.

Esta edición de las bolsas abarca más de 30 modalidades deportivas, desde disciplinas olímpicas y paralímpicas como natación, atletismo, judo o halterofilia, hasta otras como orientación, gimnasia rítmica, patinaje, esgrima o pesca deportiva.