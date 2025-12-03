Casas Novas reúne a las jóvenes promesas mundiales en un nuevo Internacional de Saltos

El Centro Hípico Casas Novas será este fin de semana el epicentro mundial de la hípica con una nueva edición del Campeonato Internacional de Saltos, una cita que atraerá a jinetes y amazonas de primer nivel y a un destacado grupo de jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la categoría de una estrella.

Entre las figuras más reconocidas que competirán en A Coruña destacan Gilles Thomas, Simon Delestre, Julien Epaillard, Max Kühner y Maikel van der Vleuten, referentes internacionales que garantizan un espectáculo deportivo de primer orden.

Pero uno de los principales atractivos del evento será la amplia participación de jóvenes promesas, una oportunidad única para ver en directo a quienes aspiran a convertirse en las próximas estrellas de este deporte.

El público asistente y quienes sigan la competición en directo desde la web oficial podrán descubrir a auténticos talentos en bruto, como el español Lucas Morote Soria, la amazona china Ka Lee Carrie Wang o el suizo Noah Philips de Vuyst, todos ellos de solo catorce años, los competidores más jóvenes que saltarán este año en Casas Novas.

La representación española contará también con una figura destacada: Elena Vázquez Arrojo, una de las grandes esperanzas de la hípica nacional y gallega, que con 15 años ya compite al máximo nivel.

A su lado estarán jóvenes jinetes como Elena Emilova Pérez (16 años), Olivia Gómez Seoane (17), Sergio Madiedo Tomás (17), Micaela Álvarez Gutiérrez (17), Alicia García Tapetado (19), Pablo Santiago Artime (19) y Manuel Pérez Morillo (19).

El cartel internacional se completa con otras promesas que pisan fuerte, como la italiana Sara Isabella Riso, de 17 años, o el mexicano Felipe Andrés Sierra, recién cumplida la mayoría de edad.