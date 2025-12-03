Acuerdo para recuperar el partido suspendido por el accidente con la estatua de Plaza de Azcárraga en A Coruña

El CD Marte y el Orillamar SD han acordado recuperar el partido aplazado el pasado domingo a consecuencia del accidente en la Plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja, que dejó a uno de los jugadores gravemente herido.

La propuesta, trasladada al comité de competición, es disputarlo el 18 de diciembre, justo antes del parón por Navidades y de las diferentes eliminatorias de la copa de A Coruña.

La hora acordada es las 22:00 en el campo número 1 de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, coincidiendo con los entrenamientos de ambos clubes a esa misma hora.

El jugador, de 25 años, permanece grave en la UCI pero su estado es estable. Tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico, los TAC realizados son optimistas. El daño en la pierna izquierda, que requirió "reconstruirla", fue considerable pero su cuerpo ha reaccionado de forma positiva y no se contempla de momento la amputación de la extremidad. Por otro lado, continúa recuperándose de los daños en costillas y contusiones varias a consecuencia de la caída con el elemento de bronce.

Su club no se ejercitó tampoco el lunes, recuperando a lo largo de esta semana su actividad ordinaria. El impacto en el vestuario fue "muy fuerte" y por ello han estado al lado de la familia y amigos, de los que muchos forman parte de ese vestuario, durante todo este tiempo.