La élite de la hípica internacional llega a Casas Novas para la Copa del Mundo

El próximo viernes 5 de diciembre arranca en el Centro Hípico Casas Novas (Arteixo, A Coruña) una nueva edición del CSI 5*W A Coruña, un evento que reunirá a la élite de la hípica internacional durante todo el fin de semana.

Entre los participantes destacan jinetes y amazonas top del ranking FEI, como el belga Gilles Thomas, quinto del mundo, que regresa a Casas Novas tras lograr oro por equipos y bronce individual en el Europeo de este verano. Además, este año se convirtió en el jinete más joven en ganar el Longines Global Champions Tour.

La competición será intensa, con nombres como Julien Epaillard, francés y número 10 del mundo, actual campeón de la Copa del Mundo en Basilea, y su compatriota Simon Delestre, decimoctavo del mundo, reciente ganador del Gran Premio 5* en Mónaco.

También estará presente el austríaco Max Kühner, vigesimotercero del ranking FEI y campeón del LGCT 2024, así como el veterano Maikel van der Vleuten, bronce olímpico en París y número 26 del mundo.

El público podrá disfrutar de un espectáculo de alto nivel con la participación de jinetes y amazonas como Henrick von Eckermann, Marcus Ehning, Robert Whitaker y Wilma Hellstrom, entre otros, ofreciendo un verdadero despliegue de técnica y destreza sobre la pista indoor de Casas Novas.

La competición se podrá seguir en directo a través de la web www.csicasasnovas.com, permitiendo a los aficionados vivir cada salto y cada instante de esta cita deportiva que promete emociones intensas y grandes momentos de hípica internacional.