Al Baxi Ferrol le expulsan hasta al speaker: "Respeto el trabajo de todos y es lo único que pido cambio"

El partido de ayer del Baxi Ferrol, en la máxima categoría del baloncesto femenino, no pasó desapercibido. Más allá de la derrota sobre la pista de A Malata ante el IDK por 66-71, el partido destacó por una actuación arbitral controvertida.

En un momento del partido, el trío arbitral encabezado por Juan Ramón Hurtado y acompañado por Pol Fransquesa y José Carlos Sierra ordenó una situación poco habitual en este tipo de partidos: la expulsión del speaker del encuentro, Javi Masager, uno de los profesionales mejor valorados en la élite del baloncesto. Ya antes habían hecho lo propio con el entrenador local, Lino López.

El propio Masager, que ejerce de speaker en la copa ACB de baloncesto masculino desde 2020 y es una referencia en su ámbito a nivel nacional, se manifestó en su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con claridad.

"En 19 años como speaker en baloncesto, nunca había vivido una situación como la de hoy. Respeto el trabajo de todos los integrantes de este deporte en la pista y es lo único que pido a cambio", manifestó.

Las jugadores y el cuerpo técnico abandonaron A Malata entre aplausos.

Antes de incorporarse al Baxi Ferrol, ejerció una labor clave en la animación del Monbús Obradoiro en su etapa en ACB, formando una atmósfera que se acabó denominando como "caldeira do Sar" que empujó a varias permanencias consecutivas bajo el mando de Moncho Fernández, con presupuestos muy bajos para la categoría.