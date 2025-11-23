Zara revoluciona el 'running' en Madrid con una retransmisión en directo guiada por Martiño Rivas Zara

El evento deportivo Zara Athleticz Speed Run repite un año más en Madrid con un evento que ha revolucionado el mundo del 'running', con hasta 10.000 participantes, todos inscritos en tiempo récord.

La firma coruñesa no solo volvió a llenar las calles de la capital, sino que innovó con una retransmisión en directo encabezada por el actor gallego Martiño Rivas, uno de los grandes reclamos del evento.

La carrera, promovida por la división deportiva de Zara, arrancó a las 9:00 horas desde el Paseo de la Castellana y recorrió 10 kilómetros hasta Madrid Río, con salidas en tandas según ritmo.

Si el año pasado Zara sorprendió con su despliegue organizativo, este año lo hizo con su emisión en directo, protagonizada por Martiño Rivas, quien ejerció de presentador a pie de meta.

Micrófono en mano, entrevistó a corredores que cruzaban la línea final, que llegaban notablemente cansados después de hacerse los 10 km que suma este recorrido.

Retransmitido por influencers

Una de las grandes novedades fue que varios creadores de contenido participaron en la carrera equipados con cámaras, ofreciendo imágenes en primera persona desde el interior del circuito. Entre ellos, Sabrina Yaqian Lan, Jaime Ballesteros, Víctor Roiboo o Mehdi El Mabrouk. Todos ellos influencers enfocados en el mundo del deporte y en la moda.

Estas conexiones se alternaban con las entrevistas de Rivas, dando lugar a una retransmisión fluida y sorprendentemente inmersiva en el perfil oficial de Zara.