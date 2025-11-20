Santiago Togores Argudín reelegido presidente de la Real Sociedad Deportiva Hípica de A Coruña

La Real Sociedad Deportiva Hípica (RSD Hípica) ha anunciado la reelección de Santiago Togores Argudín como su presidente para un nuevo mandato de cuatro años. La confirmación se produjo en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 16 de noviembre, donde la suya fue la única candidatura presentada al proceso.

La nueva etapa de la Junta Directiva se centrará en una serie de objetivos clave para seguir impulsando el desarrollo de la Sociedad. Entre ellos está el de continuar con la modernización de la gestión profundizando en el proceso de optimización y modernización de la gestión interna de la Sociedad.

Así como la consolidación y promoción ecuestre consolidando y dando un mayor impulso a la equitación en las modernas instalaciones ecuestres de la Hípica, ubicadas en Figueroa (Abegondo).

Santiago Togores Agudí velará también por el fomento de actividades juveniles potenciando las actividades y programas dirigidos específicamente a la infancia y la juventud.

Para abordar estos retos, se ha aprobado la creación de una nueva Vocalía de Comunicación e Imagen y se procederá a la renovación de parte de la Junta Directiva.

Trayectoria y Logros

Santiago Togores Argudín accedió a la presidencia por primera vez en 2005, siendo el primer responsable de carácter civil en liderar el Club. Durante sus mandatos, la RSD Hípica ha experimentado una notable transformación: