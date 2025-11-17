Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Este fin de semana los equipos de A Coruña lograron resultados espectaculares y victorias muy importantes en sus respectivas competiciones.

El Dépor venció en Córdoba por un gol a tres y recupera el liderato de la clasificación. El encuentro fue más igualado de lo que indica el marcador pero los herculinos lograron su tercera victoria consecutiva.

Triunfo también muy importante para Básquet Coruña que superó a Melilla por 101-89. Los de Carles Marco son primeros tras un impresionante ocho de ocho.

Venció y en la siempre complicada pista del Noia, un Liceo que sigue en muy buena dinámica. Los coruñeses remontaron el gol inicial para acabar ganando por un tanto a tres.

El Dépor Abanca puso fin a su mala racha de resultados con un triunfo sobre el Levante por un gol a cero. Las de Fran Alonso toman aire y se coloca con cinco puntos de ventaja sobre el descenso.

En Segunda Federación el Fabril venció de forma clara y contundente al Sámano por cero goles a cinco. Los coruñeses se reencuentran con la victoria tras una racha de cuatro partidos sin ganar.

El Bergantiños empató a cero ante el Astorga en As Eiroas y encadena su tercer empate consecutivo. Los de Simón Lamas siguen en zona de playoff.

En Tercera Federación el Montañeros empató a uno en su visita al Viveiro, mientras que el Silva perdió en casa ante el Gran Peña por un gol a dos. El Arteixo empató a dos ante el Estradense.

De nuevo en polideportivo, Maristas venció a Lleida por 57 a 69 y sigue en lo más alto de la tabla.

En balonmano el OAR Coruña logró un triunfo espectacular ante el Agustinos por 24-37. Los coruñeses se colocan en lo alto de la tabla.

El 5Coruña perdió por siete goles a cuatro ante el Xove.

En rugby femenino, el CRAT cayó ante Sevilla por 12-18.