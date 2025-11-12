Deputación y el Ayuntamiento de As Somozas (A Coruña) inauguran un renovado campo de fútbol

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, inauguraron este miércoles el renovado campo de fútbol Alcalde Manuel Candocia, en su tramo sintético, tras la finalización de las obras de mejora del terreno de juego.

La actuación, cofinanciada por ambas instituciones, ha supuesto una inversión total de 223.854 euros, de los cuales la Deputación aportó 179.083 euros, el 80% del presupuesto total.

En el acto participaron también el diputado de Deportes, Antonio Leira, representantes del Ayuntamiento, de las empresas ejecutoras y del equipo local Unión Deportiva Somozas, que ya podrá disfrutar de un terreno de juego completamente modernizado.

Los trabajos incluyeron la retirada del antiguo césped artificial y la instalación de uno nuevo de última generación, compuesto por una banda elástica prefabricada de espuma de polietileno expandido y filamentos tricolores de 45 milímetros de altura, con una base de doble capa de propileno.

Esta actuación se suma a los 868.437 euros que el Ayuntamiento de As Somozas recibe este año a través del Plan Único (POS+2025) para financiar obras y servicios en todo el municipio, consolidando el apoyo de la Deputación al desarrollo local y la mejora de las dotaciones públicas.