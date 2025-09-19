El Silva de A Coruña se queda sin porteros por un bautizo

El Silva afronta este fin de semana el partido de liga correspondiente a la tercera jornada. El conjunto coruñés sorprendió esta semana al anunciar el fichaje del portero Adrián Ríos. El guardameta regresa al conjunto coruñés tras un largo periodo de inactividad por una lesión.

La contratación obedece a una situación curiosa y rocambolesca. El Silva cuenta en la portería con los hermanos Martínez Loureiro, conocidos en el fútbol gallego como Bugy y Minibugy.

Cuando salió el calendario liguero, Bugy informó al club de la celebración del bautizo de su hijo este domingo 21 de septiembre, celebración familiar a la que también acudirá su hermano Minibugy.

El conjunto coruñés avisó de esta situación y pidió la celebración del partido de este fin de semana ante el Somozas el sábado o domingo por la tarde. Lo que debería ser un trámite sencillo se ha convertido en una decisión inamovible y el encuentro se jugará el domingo por la mañana.

Ante esta situación, el club se ha movido rápido y Adrián Ríos regresa al club y jugará este fin de semana después de que el conjunto coruñés haya tramitado su ficha.