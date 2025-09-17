La Carrera ENKI en A Coruña volverá a llenar las calles de inclusión y diversidad el 18 de octubre

La Carrera ENKI volverá a llenar las calles de A Coruña de inclusión y diversidad el 18 de octubre

La Fundación ENKI ha presentado este miércoles, 17 de septiembre, la nueva edición de su carrera inclusiva en A Coruña, que se celebrará el 18 de octubre. La campaña de este año gira en torno a "la importancia de los segundos", para reflexionar sobre cómo en nuestra sociedad parece que solo existen los primeros cuando, en realidad, los segundos son los que hacen grandes a los movimientos.

El acto de presentación tuvo lugar en la explanada del Parrote. La directora de la fundación, Carmen Touza, animó a todo el mundo a participar en la cita deportiva, que saldrá desde la parte de atrás del teatro Rosalía de Castro y terminará, un año más, en la explanada del Parrote y consistirá en unos dos kilómetros y medio.

"Tendrá más de veinte obstáculos", apunta como la montaña de neumáticos, el laberinto de cuerdas o la conocina como "bomba de harina" de Vegalsa-Eroski. Además, destaca que lo importante es venir a pasárselo bien: "Todo el mundo acabará manchándose".

Por otro lado, también se anunció que en los próximos meses la fundación trasladará su sede al Puerto de A Coruña. "Lo que empezó como una carrera es hoy una fundación. Lo que era un proyecto puntual se ha convertido en algo vivo, con actividades todo el año que sigue creciendo. Por eso lo que empezó en un polígono industrial pronto tendrá una nueva casa aquí mismo".

Asimismo, el presidente de la Fundación, Ángel López, agradeció la labor de los voluntarios que hacen posible la realización de la celebración cada año. "A partir de ahora esta será la casa de la inclusión y el movimiento se realizará desde aquí, que nadie deje de hacer deporte por no tener los medios necesarios", dijo.

Con motivo de la XII edición de la Carrera ENKI, la fundación ha colaborado con Héctor Francesch para sacar a la venta una serie de 14 ilustraciones en formato postal que representan diferentes deportes que practican personas con discapacidad. El objetivo es visibilizar estas disciplinas deportivas desconocidas para muchas personas y acercarlas desde un punto de vista lúdico, desde la visión de un artista.

'Si tu sueño es un mundo inclusivo, ponte en movimiento'

Durante el acto se presentaron dos vídeos oficiales del spot de la carrera, los dos similares, pero con la diferencia de que el segundo contaba con las adaptaciones necesarias para garantizar la inclusividad: audio guía, subtítulos y descripciones de lo que estaba pasando en las imágenes. Ambos mostraban los lemas oficiales de la edición: 'La importancia de los segundos' y 'Si tu sueño es un mundo inclusivo, ponte en movimiento'.

Los representantes de ENKI estuvieron acompañados por la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa; el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez; la representante de la Diputación, Yoya Neira; y el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Xunta, Jacobo Rey. Por parte de las empresas colaboradoras, asistió la responsable de Responsabilidad Social Empresarial de Vegalsa-Eroski, Nerea Quintela.

La diputada Yoya Neira destacó la importancia de colaborar desde la Deputación da Coruña con entidades de este tipo: "Trabajan para mejorar la vida de personas con diversidad funcional y visibilizar sus dificultades", señaló.

Nerea Quintela, de Vegalsa-Eroski, apuntó que ya se encuentran trabajando en el avituallamiento "para esos 15.000 corredores, porque sabemos que vais a llegar a esa cifra". Asimismo, indicó que "ya han hecho reservas de harina en todos los Eroski de Galicia para hacer frente al obstáculo".

Por su parte, Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Xunta, felicitó a la familia ENKI por su crecimiento con paso firme, de algo pequeño a algo tan grande: "Remando todos en la misma dirección es más fácil conseguir una sociedad más inclusiva en la que todos tengamos la oportunidad de poder hacer deporte con independencia de la forma".

También, Nereida Canosa, en representación del Concello da Coruña, señaló que esta es "la carrera más solidaria de Galicia" y se centró en el lema de la campaña: "No es un eslogan más, es un llamamiento a todos, independientemente de las características, las capacidades y las habilidades, para que participemos en construir una sociedad inclusiva".

El evento cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña, y el patrocinio de la Deputación Provincial de A Coruña, la Autoridad Portuaria de A Coruña, Deporte Galego, El Corte Inglés, Vegalsa-Eroski y UNIRASA, entre otros. También se beneficia de la colaboración de los media partners como Quincemil, Atrevia, Los 40 y DXT Campeón. Gracias al apoyo de estos colaboradores y promotores, la carrera sigue creciendo y consolidándose como una cita indispensable en el calendario deportivo y solidario de Galicia

Inscripciones abiertas

La carrera de obstáculos más popular del año abrió el viernes 12 de octubre las inscripciones a través de la web y en menos de una semana ha alcanzado los 7.604 inscritos. ¿El reto? Llegar a las 15.000 personas superando obstáculos por la inclusión. También, puede realizarse de manera presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal.

El coste de inscripción es de 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales, que en otras ediciones se terminó una semana después de ponerse a la venta, se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.