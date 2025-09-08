Abren las solicitudes para el programa de natación escolar en A Coruña

Desde este lunes, las familias coruñesas con niños y niñas que cursen 3º y 4º de Primaria pueden solicitar ya la inscripción en el programa de natación escolar. Para este curso 2025/2026, la actividad cuenta con 415 plazas disponibles.

Las solicitudes pueden formalizarse en la web del Concello y el plazo acabará el próximo día 14.

El programa está organizado en colaboración con la Federación de las ANPAs de los centros públicos de la ciudad. Las actividades se llevarán a cabo en las piscinas municipales de Riazor, San Amaro y San Diego entre octubre y mayo en horario de tarde.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó sobre esta iniciativa que se trata "dun programa que axuda ao desenvolvemento das habilidades psicomotrices do alumnado, tamén a interiorizar hábitos de vida saudables e ao entendemento dos usos recreativos no medio acuático".