Cagiao y Martínez se hacen con la victoria del Rally Terra de Galicia en A Coruña

Rally Terra de Galicia 2025 en María Pita. Concello de A Coruña

La tercera edición del Rally Terra de Galicia hizo su entrega de premios en la noche del sábado en la plaza de María Pita, donde Jorge Cagiao y Javi Martínez se colgaron la medalla de ganadores.

El dúo, que se mantuvo a la cabeza durante varios tramos, logró hacerse con la victoria del torneo. En la clasificación final le siguieron Villanueva y Coronado con Membrado y López cerrando el podio.

Gil Membrado consiguió, además, un resultado histórico. El joven piloto de solo 17 años se ha proclamado así Campeón de España del CERT 2025.

La prueba pasó hasta por siete concellos de la provincia, incluyendo Arteixo, Carballo, Cerceda, A Laracha, Malpica y Ponteceso, además de la ciudad herculina, con un recorrido total de 375 kilómetros.

En total participaron 51 pilotos que compitieron en varias jornadas que concluyeron con una final a cuatro tramos de doble pasada.