Carlos Arévalo, tras el bronce en Milán: "no tengo seguridad ninguna en cómo va a ser el año que viene"

Tras verse privado de competir en el K1, el betanceiro Carlos Arévalo tuvo que resetear su cabeza y su cuerpo para lograr competir en las mejores condiciones posibles en el K4.

La medalla de bronce que consiguió en Milán junto a Del Río, Graneri y Germade supo a oro, especialmente por el contexto de las últimas semanas.

"Llegábamos con bastante presión, después de un año con muchas dificultades y un K4 formado así, como quien dice, a última hora, después de la baja de Cooper", explica el palista en conversación con Quincemil.

"Al final salió una muy buena competición, un bronce increíble, otra media más en un campeonato del mundo y la verdad que estoy contento por ese resultado, pero también estoy fastidiado porque sé que con más trabajo y más estabilidad ese resultado se podría haber mejorado al 100%", amplía.

Tras mucha presión en las semanas previas, y no por asuntos deportivos, cruzar la meta y verse con un metal de nuevo al cuello generó una sensación extraña.

"Estuve con rabia, porque al final el tema es que se puede conseguir un resultado mejor con trabajo y constancia y más tiempo de trabajo en barco de equipo, porque no deja de ser un barco de equipo. Y eso, te fastidia", manifestó.

"Cuando acabas de competir y tenías esa plaza individual luego y no te permitieron competir y ves que podías haber remado perfectamente, pues también fastidia, porque puedes competir. Podía estar ahí perfectamente y no me lo han permitido, pero bueno...", amplió.

Reconoce Arévalo que la tensión era "alta. Al final esa incertidumbre que te marca el no saber. Sabía que los tiempos estaban saliendo, pero en competición no sabía cómo iba a rendir, aunque yo esa confianza que tengo hacia mis compañeros y con lo bien que andaban sabía que todo iba a ir bien, pero bueno, siempre tienes esa incertidumbre y esa presión de lo que va a pasar".

En cuanto al futuro, es "incierto". "Ojalá te pudiera decir que nada, que voy a preparar el ciclo olímpico para Los Ángeles con todas las condiciones necesarias y con toda la estabilidad necesaria para enfrentarlo de la mejor manera, pero la realidad es que no es así, no tengo seguridad ninguna en cómo va a ser el año que viene, si el barco este podrá continuar o no podrá continuar o los problemas que habrá, pero bueno, ojalá que todo quede en un continuar, seguir trabajando con este barco y podamos afrontar la clasificación olímpica de la mejor manera", concluyó.