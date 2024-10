Zarautz Rubén Vitoria gana el Trofeo Tito Fariña de ‘A Coruña King and Queen of the Bay'

Andy Criere y Lucía Machado se han proclamado campeones de España de surf en la modalidad Open. Y lo han hecho en el torneo ‘A Coruña King and Queen of the Bay’, que ha convertido a la ciudad en capital del surf nacional durante una semana.

El torneo tuvo lugar en la playa de Matadero y reunió a los mejores deportistas de la disciplina. Además, congregó a mucho público, cientos de personas fueron al Paseo Marítimo para ver el derroche de talento de los participantes y para disfrutar de las foodtrcuks y otras actividades que se instalaron en la zona.

En términos deportivos, los grandes ganadores fueron Andy Criere y Lucía Machado, que se proclamaron campeón y campeona de España. Además, Zarautz Rubén Vitoria ha ganado el Trofeo Tito Fariña de ‘A Coruña King and Queen of the Bay', un galardón que premia la mejor ola y que rinde homenaje al surfista coruñés que le pone nombre. Obtuvo una puntación de 9,25.

A Coruña es la capital de surf este fin de semana. La ensenada del Orzán y la playa del Matadero acogerán hasta el domingo el Campeonato de España de Surf Open 2024, bajo el nombre de A Coruña King & Queen of the Bay. #ACoruña pic.twitter.com/w1Y2eOTnMS — Quincemil (@quincemil15000) October 19, 2024

Más de 50 participantes compitieron y Galicia fue una de las comunidades con más representación con 11 de los deportistas de la lista. Le siguieron de cerca Canarias con ocho, Cantabria con diez y Asturias con siete. En este sentido, destacó la presencia del deportista olímpico Andy Criere, Yago Domínguez (País Vasco) y Luis Díaz (Canarias). En la prueba femenina las favoritas fueron las canarias Lucía Machado y Sol Borelli y la asturiana Enara Palacios.

La competición congregó a un gran número de asistentes y aficionados al mundo del surf en el entorno da playa del Matadero, donde se llevaron a cabo durante os últimos tres días numerosas actividades, todas ellas gratuitas.