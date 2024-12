Álvaro Muñoz, capitán del Obradoiro de Santiago: "Tenía muchas ganas de volver a la cancha"

Álvaro Muñoz sufrió en marzo una lesión que lo obligó a alejarse de la cancha durante todos estos meses. Ahora, cuando se encuentra casi al 100% de su condición física, el capitán del Monbus Obradoiro está de vuelta con más ganas que nunca para jugar con sus compañeros los seis partidos restantes de esta primera temporada y prepararse para la segunda.

Desde Quincemil hemos hablado con Álvaro sobre esta vuelta tan esperada así como de sus sensaciones con el equipo y expectativas de cara a ese gran objetivo que tanto jugadores como afición comparten: que el Obra vuelva a ascender.

Primero de todo bienvenido de nuevo tras tu lesión. ¿Cómo se siente volver tras tantos meses de parón?

Tenía muchas ganas de volver a la pista. Es un proceso bastante largo de recuperación, sobre todo al principio. Es una cosa con bastante progreso, bastante lento, pero bien, estoy muy contento de poder estar otra vez en la pista, con mis compañeros. Al final los jugadores donde queremos estar es en la pista.

Álvaro Muñoz con sus compañeros.

¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de recuperación de esta rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda?

Te diría que cada fase de la lesión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, las primeras fases ves mucha mejoría. Pasas de estar muy muy mal, de tener la rodilla vendada y no poder apoyarla, a relativamente rápido mejorar y bajar inflamación y ganar movilidad. Los primeros meses vas viendo la progresión en cuanto a lo que puedes doblar la rodilla. Es bastante guay porque vas viendo el progreso.

La fase que más larga se me ha hecho mentalmente ha sido la última fase porque a partir del mes seis te encuentras bastante bien físicamente y, lejos aún de competir, vas haciendo muchas cosas en la pista y te ves muy cerca. Entonces ahí es verdad que como ya casi estás bien, pero no bien en todo, pues se hace un poco pesado hasta que vuelves a estar ahí compitiendo.

Todos los días es un poco lo mismo. Seguir cogiendo fondo, ganando en confianza y ganando en fuerza, pero es verdad que el progreso es más lento, va más despacio y es un proceso que mentalmente se me ha hecho un pelín más duro esa última parte.

¿Recuerdas bien cómo fue aquel fatídico momento jugando en Girona o con el tiempo se ha vuelto poco nítico?

Pues la verdad que sí, sí lo recuerdo bien. Subí a hacer un high low para meterla en el poste bajo y resbalé con la pegatina que estaba sucia. Al resbalarme ya se me fue la rodilla. Lo recuerdo bien. La gente me preguntaba y yo recuerdo que noté casi inmediatamente que me había hecho algo grave, por lo que sentí en la rodilla. Un dolor bastante agudo, aunque pensé que no había sido para tanto porque estaba bastante bien. No creo que se me olviden los aspectos.

Álvaro Muñoz, capitán del Obradoiro.

Supongo que el equipo técnico del club ha cuidado de ti para que te recuperases lo mejor posible y cumpliendo plazos, así como tus compañeros jugarían un papel motivacional durante estos meses...

Me he sentido muy arropado por el servicio médico, ya lo he dicho bastantes veces, que tanto Álex como el doctor o Rubén han estado siempre. Al final han sido parte fundamental en mi recuperación y sobre todo poder trabajar con ellos ha sido un gusto. Al final eso te tienes que verles todos los días y aguantarme ellos a mí y yo a ellos. Por suerte ha sido un proceso muy fácil y lo hemos llevado bastante bien todos. Creo que me he portado bien en ese aspecto.

Decía que esta última parte se me había hecho un poco más pesada, pues viéndolos a ellos cada día se me hacía más fácil. Tomeo me ha ayudado bastante a nivel mental, al final ha pasado por ello varias veces y he podido hablar con alguien de qué sensaciones tienes, qué sensaciones vas a tener en el futuro para hacerte un plan mental de qué esperar y qué no. Considero que eso es también una parte bastante importante de la recuperación, la parte mental, de sentirte con confianza. Pienso que estar con el grupo desde pretemporada me ha ayudado en ese aspecto.

¿Qué consejo le darías a deportistas o aficionados que estén pasando por esa situación -una lesión- en este momento?

Desde mi experiencia personal creo que el peor momento es cuando te lesionas y recibes todos los mensajes de ánimo que, aunque ayudan, en ese momento estás bastante bajo de moral. Diría que se lo tomen con paciencia, como todo en la vida.

Algo que tienes ahí delante y que parece inalcanzable. Nueve meses, diez meses de recuperación, pues hay que llevarlo con objetivos cortos que hacen que veas el progreso, que te enfoques un poco en el día a día, en el presente.

Ahora vamos a hablar de la temporada 24/25. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada ahora que estás de vuelta?

Ahora mismo creo que estoy de pretemporada. Quiero que pase esta pretemporada lo antes posible para poder estar a nivel competitivo al 100%. Físicamente me encuentro ya cerca del 100%. De momento ayudo al equipo en lo que pueda, si es en defensa pues en defensa y poco a poco pues intentar sumar más en ataque. Llevo dos partidos y quince minutos de juego. Tengo que coger sensaciones de competir y ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es muy claro.

Aunque no hayas jugado supongo que has asistido a partidos y estado al tanto de los avances del equipo. ¿Cómo ves al Obradoiro en esta etapa de la temporada?

Tenemos tres jugadores nuevos en los que me incluyo. Tenemos que adaptarnos al equipo y el equipo adaptarse a nosotros. Estamos ahora mismo en un proceso de conocernos otra vez todos juntos, al final sumar tres efectivos nuevos a un equipo que está bastante rodado no es fácil.

Tenemos que hacerlo un poco a la carrera, compitiendo muchos partidos ahora en diciembre, con lo cual vamos a tener que pasar por ese proceso en los partidos, con lo cual tenemos ese extra de presión por sacar los resultados. Pienso que estamos preparados para ello, que el equipo tiene potencial. Lo tenía antes y lo tiene ahora para aspirar a todo.

Como capitán, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes del Obradoiro este año?

Creo que tenemos muchísima gente que puede sumar, cualquier jugador puede salir por otro y ser diferencial para ganar el partido. Nuestra fortaleza debe estar ahora en la defensa, en estar sólidos. En ataque estamos otra vez ajustando y sumando todas las piezas nuevas para intentar estar fluidos. Uno de los puntos fuertes es la profundidad del equipo.

Álvaro Muñoz durante un partido.

¿Está todo el equipo con el foco puesto en ese tan esperado ascenso?

Sí, eso es un objetivo claro que tenemos desde el día uno y somos conscientes de que va a ser una liga larga y competitiva. Hay que mantener el nivel lo máximo posible y sacar los partidos importantes.

No es, ni mucho menos, tu primera temporada en el Obra. ¿Qué significa para ti jugar en Santiago y representar al Obradoiro?

Pues la verdad que es un orgullo estar de vuelta jugando en Santiago en esta sexta temporada, la cuarta como capitán si no me equivoco. Es un orgullo venir y darlo todo por el equipo y competir al máximo que pueda y dejarlo todo en la cancha como he hecho siempre. Estoy contento, ojalá puedan ser más años. Estamos como en casa, tanto yo como mi familia.

Antes de jugar en el equipo de la capital gallega pasaste por otros diferentes, pero dicen que el ambiente en el Multiusos es especial... ¿Hay un espíritu diferenciador entre aficionados al Obra?

Yo me he llevado ovaciones del Multiusos aún perdiendo. La verdad que eso dice mucho del aficionado de aquí, que valora mucho el esfuerzo y el sacrificio del equipo por encima de los resultados, aunque obviamente todos queremos ganar. Esa sería un poco la diferencia que he visto yo con otros equipos en los que he estado. Si el equipo lo da todo y ve que hay un esfuerzo creo que lo premian bastante bien.

Sobre ti y tu relación con el baloncesto, ¿en qué momento se convierte para ti en tu profesión?

Esto es una pregunta complicada de responder, supongo que el momento en que se convierte en tu profesión es cuando te pagan por jugar, entonces sería el momento en que me pagan la universidad mi primer año de senior. Me becaron para pagarme la carrera y la residencia. Supongo que ahí no llega la profesionalización del todo, pero al año siguiente ya sí que tengo contrato profesional y ahí se convierte en mi profesión. Mi enfoque para llegar a ser jugador profesional viene ya desde los 16 años, cuando realmente vi que tenía el cuerpo para hacerlo y las ganas y la motivación. Fue ahí cuando me intenté enfocar para conseguirlo.

¿Has tenido referentes en el mundo del deporte? Además de tu abuelo, claro.

Mi abuelo, por supuesto. Tener a alguien en la familia que se ha dedicado a ello es un plus. He tenido otros referentes claros cuando llegué a Fuenlabrada con 19 años. Jugadores del primer equipo como Ferran o John Cortaberría. Dos jugadores nacionales que estaban en la sede y que han tenido carreras. He tenido compañeros en los que me han enseñado lo que son rutinas de gente profesional y esta gente pues me ha inspirado para copiarlas y hacer las mías.

Álvaro Muñoz y sus compañeros de equipo.

¿Qué objetivos profesionales te gustaría alcanzar?

Me gustaría seguir disfrutando del baloncesto al máximo nivel posible durante los años que sean razonables. Ahora mismo mi objetivo es conseguir el ascenso con el Obradoiro e intentar estar a mi mejor nivel. Tampoco me marco ninguna meta profesional a largo plazo porque tengo la experiencia de la lesión y son cosas que no puedes controlar y que a veces te cambia la perspectiva. Tengo 34 años, no sé los que me quedarán, pero lo que sí quiero es poder disfrutarlo de mis compañeros, de los entrenamientos, de los partidos y de los viajes. Todo el mundo de mi entorno que se ha retirado es un poco lo que más dicen que echan de menos y en eso estamos.