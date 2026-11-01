Mal estreno liguero para el Liceo

El Liceo afronta una ilusionante, a la par que exigente, temporada 2026-2027. El Pabellón Torre Roja de Caldes albergó el primer encuentro liguero de los de Juan Copa. Los coruñeses perdieron por tres goles a uno en un encuentro igualado que se decidió en el tramo final. Ferran Busquets, portero local, protagonizó un gran encuentro que su equipo decidió en los últimos minutos. Dava Torres fue el autor del tanto liceísta.

Tras unos minutos iniciales igualados, Uri Ramírez iba a adelantar a su equipo en el minuto 19 de la primera mitad. El jugador del Caldes aprovechaba un rechace dentro del área coruñesa. Con ese uno a cero se llegaba al descanso del partido. Todo se iba a decidir en la segunda mitad. El duelo era muy físico e igualado, pero el Liceo lograría empatar desde el punto de penalti. Dava Torres transformaba la pena máxima que se había señalado anteriormente por un derribo a Toni Pérez.

Pero el hockey se decide en detalles y ahí no fue el mejor día del Liceo. Solo unos segundos después del tanto de Dava, Xevi Gurri ponía el segundo para el Caldes nada más sacar de centro. Se abonó el Liceo a la épica de la remontada, pero Ferran se mostró intratable. Con el equipo verde volcado llegó la sentencia de Caldes. Uri Ramírez hacía el tercero con el encuentro prácticamente finalizado.

La competición ya no para y el equipo prepara el gran clásico de este deporte con el partido del próximo domingo a las 12:30 entre Liceo y Barcelona en el Palacio de Deportes de Riazor, un encuentro para el que ya están a la venta las entradas para acceder al recinto coruñés.