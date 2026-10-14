El Liceo se presenta este sábado ante su afición

El conjunto coruñés recibirá al Braga en el Palacio de Deportes de Riazor en el primer partido en casa de la pretemporada

La larga pretemporada del Liceo encara la recta final. Tras un largo verano el conjunto coruñés se presentará ante su afición este sábado 17 de octubre a las 20 horas recibiendo al Braga portugués. Los abonados del equipo verde entrarán de forma gratuita y el público general puede adquirir entradas por tres euros.

La campaña de abonados sigue su curso mientras el equipo sigue con su preparación de cara al inicio oficial de la temporada. Tras una minigira por Portugal, los pupilos de Juan Copa disfrutarán por fin de su público tras una pretemporada excesivamente larga. La disputa del Mundial de hockey en Paraguay ha retrasado el inicio de las competiciones que debe afrontar el equipo.

Los coruñeses tienen por delante un año nuevamente muy ilusionante después de que el año pasado levantaran la Copa del Rey y se quedaran a las puertas de lograr el título de Liga. Precisamente el último encuentro que se jugó en Riazor fue en la fatídica noche de San Juan en la que los verdes perdieron el título liguero ante el Igualada en el quinto partido de la final.

El equipo ha sufrido variaciones a lo largo de este verano y ha perdido a jugadores importantes como Carballeira o Nil Cervera y a gente muy querida en el vestuario como Martín Rodríguez o Tombita. Con la promoción de Eloi Martínez desde el filial al primer equipo y las llegadas de dos jugadores contrastados como Franco Platero y Edu Lamas, los de Juan Copa apuestan por una plantilla corta con diez jugadores dos de los cuales ocupan la demarcación de portero. El club quiere dar más galones a sus jóvenes valores, por lo que tanto Bruno Saavedra como Jacobo Copa asumirán todavía más responsabilidad esta campaña. Arnau Xaus y Toni Pérez completan una plantilla fuerte, experimentada y que peleará por todos los títulos de la temporada.