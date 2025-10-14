Barça 3 - Liceo 5: El Liceo asalta el Palau tras un gran partido

El Deportivo Liceo asaltó el Palau este martes y venció por tres goles a cinco al Barcelona en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga. Bruno Saavedra y César Carballeira marcaron por partida doble y Nuno Paiva completó la nómina de goleadores. Los coruñeses mandaron durante todo el encuentro y aguantaron el arreón final de un Barça que se vio sorprendido por la gran puesta en escena de los de Juan Copa.

El conjunto verde logró marcharse al descanso con una ventaja de dos goles. Bruno Saavedra y Nuno Paiva anotaron de manera casi seguida dos tantos que permitieron a los coruñeses afrontar el resto del encuentro con mucha más tranquilidad.

Tras la reanudación se esperaba una avalancha blaugrana pero el Liceo cuajó un choque completísimo en defensa. Además también contribuyó la experiencia y buen hacer del guardameta Blai Roca. César volvió a anotar y colocó un sorprendente cero a tres en el marcador.

Reaccionó el Barça, que se metió en el partido gracias a un tanto de Pablo Álvarez. No se amilanó un Liceo que siguió peleando y defendiendo realmente bien. Los coruñeses volvieron a golpear tras una gran acción de Bruno Saavedra que finalizaba con maestría delante de Fernández.

El encuentro parecía resuelto pero en hockey nunca se puede dar nada por sentado. Paiva falló una falta directa y el Barça se metió en el partido en un suspiro. Barroso anotó de penalti y Aragonés metió el miedo en el cuerpo a falta de dos minutos para el final.

El Liceo tiró de madurez y se defendió con todo. El Barça arriesgó en la última jornada y atacó con cinco jugadores. Fue el momento elegido por César Carballeira para recuperar la pelota y anotar a puerta vacía tras recorrer toda la pista. Así finalizaba un encuentro espectacular de un Liceo que presenta su candidatura a todo en un año realmente ilusionante. El equipo verde acumula tres victorias consecutivas y suma 10 de los primeros 12 puntos en juego.

El triunfo adquiere más mérito al recordar que la temporada pasada el Liceo perdió los seis encuentros en los que se enfrentó al Barcelona en las diferentes competiciones. El sábado regresa la competición a Riazor y el Liceo recibe a las 19 horas al Calafell.