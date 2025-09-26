Entrenamiento del Liceo.

Entrenamiento del Liceo. @HockeyClubLiceo

El Deportivo Liceo arranca la liga en Riazor

Los coruñeses debutan ante un recién ascendido en una temporada en la que aspira a todo

Este sábado a las 19:00 arranca el curso oficial del Liceo en liga. Los de Juan Copa reciben al Shum Manaçet, un equipo que regresa a la élite nueve años después.

El equipo verde llega tras la derrota en la Supercopa el pasado fin de semana en un choque en el que cayó ante el Barça por cinco goles a dos.

Los de Juan Copa afrontan con muchas ganas un curso en el que el objetivo es estar arriba y pelear al máximo posible con el Barcelona.

Los coruñeses se han reforzado bien y quieren ser competitivos en Europa y en el campeonato doméstico. El primer objetivo será clasificarse para la Copa del Rey y a partir de ahí llegar con opciones al tramo final de los campeonatos.