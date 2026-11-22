El Leyma Coruña sigue dando pasos hacia la permanencia en la Liga Endesa. El conjunto de Carles Marco consiguió este domingo una importante victoria ante el iLERNA Lleida (113-100) en el Coliseum, en un encuentro de alta anotación que permitió a los herculinos sumar su cuarto triunfo de la temporada. Alonzo Verge, con 29 puntos, 9 asistencias y 33 créditos de valoración, fue el gran protagonista de una tarde en la que los coruñeses encontraron en su acierto exterior la fórmula para superar a un rival que no dejó de pelear hasta los últimos minutos.

El partido comenzó con dificultades para los locales. El Lleida salió más enchufado y aprovechó los primeros errores ofensivos del Leyma para tomar la iniciativa en el marcador. Los visitantes encontraron facilidades cerca del aro y llegaron a disfrutar de ventajas de hasta seis puntos (8-14), con Zach Perrin y Mark Hughes como principales referencias. Los naranjas, sin embargo, fueron entrando poco a poco en el encuentro y consiguieron darle la vuelta al resultado con las primeras acciones de acierto exterior. Jacobo Díaz puso por delante a los suyos (20-19), aunque el primer cuarto terminó con ventaja catalana (22-26).

El segundo periodo mantuvo la igualdad y dejó claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder. El Leyma mejoró sus prestaciones ofensivas y comenzó a encontrar mejores situaciones de lanzamiento, aunque los problemas desde la línea de tiros libres y las faltas personales de George Conditt complicaron la rotación interior de Carles Marco. El pívot tuvo que marcharse al banquillo después de acumular tres personales, una circunstancia que aprovechó Perrin para hacer daño cerca del aro.

Los coruñeses respondieron con un intercambio de triples que permitió mantener el pulso. Jorgensen, Silins, Caio Pacheco y Jacobo Díaz encontraron el camino hacia la canasta, pero el Lleida siguió mostrando capacidad de respuesta. Los visitantes llegaron incluso a recuperar la ventaja y se marcharon al descanso por delante en el marcador (51-52), después de una primera mitad en la que ambos equipos habían demostrado una notable facilidad anotadora.

Un festival de triples

El paso por los vestuarios cambió el ritmo del encuentro. El Leyma regresó a la pista con mayor determinación y comenzó a encontrar en Alonzo Verge a su principal referencia ofensiva. El estadounidense y Jorgensen encadenaron varios aciertos desde el perímetro para abrir una pequeña brecha, aunque el Lleida volvió a reaccionar de la mano de Paulí, que mantenía a los catalanes dentro del partido.

Los locales también encontraron soluciones en Caio Pacheco y Dmytro Skapintsev, mientras que la defensa comenzó a dificultar las posesiones visitantes. La entrada de Dídac Cuevas aportó intensidad y ayudó a cambiar la dinámica en un momento en el que el Lleida estaba encontrando demasiadas facilidades para anotar. Un triple de Dimsa permitió al Leyma alcanzar el 79-73 en el tramo final del tercer cuarto, que terminó con un parcial de 31-23 y una ventaja de siete puntos para los coruñeses (82-75).

El último periodo confirmó el buen momento del conjunto naranja. Con Verge y Jacobo Díaz al frente, el Leyma consiguió ampliar su ventaja hasta los diez puntos (88-78) y posteriormente alcanzó una renta de 13, apoyado en una buena circulación de balón y un elevado acierto desde la línea de tres. Los herculinos llegaron a conectar 18 triples durante el encuentro, con un 49% de efectividad.

El partido parecía encarrilado, pero el Lleida todavía tenía algo que decir. Los visitantes aprovecharon algunos errores locales para reducir distancias y llegaron a situarse a solo seis puntos (103-97) cuando quedaba poco más de un minuto y medio. Mark Hughes tuvo incluso la oportunidad de apretar todavía más el marcador con un lanzamiento exterior, pero el balón no encontró el aro.

Verge asumió entonces la responsabilidad desde la línea de tiros libres y Jacobo Díaz protagonizó una acción defensiva decisiva para evitar una canasta que habría devuelto la emoción al encuentro. El Leyma supo gestionar los últimos ataques y terminó cerrando el partido con un contundente 113-100.

Verge lidera a los naranjas

El estadounidense Alonzo Verge fue el jugador más destacado del encuentro, con 29 puntos, 9 asistencias y 33 créditos de valoración. También brillaron Jacobo Díaz, que aportó 18 puntos, y Caio Pacheco, con 16. En el apartado visitante, Michael Paulí y Zach Perrin anotaron 23 y 19 puntos, respectivamente, mientras que Mark Hughes terminó con otros 19.

La victoria, ante los 6.327 espectadores que acudieron al Coliseum, supone un importante impulso para el Leyma Coruña en su objetivo de consolidarse en la máxima categoría del baloncesto español. Los herculinos alcanzan así los cuatro triunfos en nueve jornadas y consiguen ampliar su margen respecto a los puestos de descenso.