Victoria de muchos quilates para Básquet Coruña

El Coliseum vibró con un emocionante partido en el que los coruñeses superaron a uno de los mejores equipos de la competición

Con la luz roja encendida por la mala racha de resultados, La Laguna Tenerife no parecía el rival ideal para revertir esa situación. Sin embargo Básquet Coruña logró no perder nunca la cara al partido y logró una meritoria e importante victoria por 93 a 89. Los 5.500 aficionados que acudieron al Coliseum de A Coruña vibraron con un triunfo que deja a los naranjas con dos victorias y cuatro derrotas en estas seis primeras jornadas de campeonato.

Nació el partido igualado y con un Básquet Coruña mucho más intenso en defensa. Alonzo Verge inició el choque dando un clinic de asistencias aunque Tenerife no permitía a su rival marcharse en el electrónico. Todo se complicó en un segundo cuarto en el que los visitantes estuvieron más acertados y lograron en el tramo final una diferencia de ocho puntos a su favor en el momento en el que el choque se marchaba al descanso.

Los de Carles Marco seguían sin perder la cara a un encuentro que en ocasiones se pudo romper. Los coruñeses se agarraban a sus opciones pero Kyle Guy siempre aparecía al rescate de los suyos. En el intercambio de canastas se llegaba al término del tercer cuarto con el 64 a 73. Básquet Coruña necesitaba un último cuarto muy completo para intentar una remontada que parecía casi imposible ante el segundo clasificado de la ACB.

Silins y Alonzo Verge asumieron galones y fueron claves en el 29-16 que los de Carles Marco endosaron a su rival en el último cuarto. Espoleados por un Coliseum que nunca dejó de creer, Básquet Coruña remontó en los instantes finales y sumó su segunda victoria de la temporada. El equipo recibe un chute de energía brutal en un mes muy importante para el equipo. La competición no descansa y el próximo domingo la pista coruñesa volverá a la competición con el encuentro entre Básquet Coruña y Andorra, un equipo que pelea en la zona baja por los mismos intereses que el conjunto naranja.