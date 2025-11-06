El espectacular inicio de temporada de Básquet Coruña

El inicio de temporada de Básquet Coruña está siendo espectacular. Los de Carles Marco son líderes con seis victorias en seis partidos y pasaron de ronda en Copa tras superar a Menorca.

Los coruñeses afrontan este fin de semana uno de esos partidos que pueden suponer un extra de moral por la dificultad del mismo. Básquet Coruña visita Madrid para enfrentarse a Estudiantes el domingo a las 18:30 horas. Los madrileños son uno de los grandes favoritos para el ascenso directo. Su balance hasta la fecha es de cinco triunfos y una derrota.

El equipo herculino no podrá estar bien acompañado por su afición ya que el choque se disputará en Magariños, un pabellón con poco más de 600 localidades disponibles.

Pase lo que pase el domingo el conjunto naranja ha firmado un inicio realmente bueno y ha enganchado a una afición que vibra con su equipo. Y es que los coruñeses han firmado el mejor arranque de temporada de su historia superando el 5-1 de la temporada del ascenso.

Sin embargo los mensajes que salen del vestuario siguen dirigidos a mantener los pies en el suelo y a centrarse en el trabajo diario.