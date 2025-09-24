Leyma renueva su alianza con el Básquet Coruña

Leyma ha renovado su alianza con el Club Básquet Coruña. La firma ha consolidado un patrocinio que perdura casi dos décadas, tal y como han ratificado el presidente del Básquet Coruña, Pablo de Amallo, y la presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, durante la visita que ha hecho la plantilla a las instalaciones de Leyma en Arteixo.

La marca perteneciente a Grupo Lence, única empresa gallega entre las tres que más leche recogen en Galicia y entre las ocho primeras lácteas que operan en España, ha acompañado al club desde su estancia en LEB Plata hasta la consecución del ascenso a la Liga Endesa, Leyma ha acompañado al club.

Ahora, en este nuevo tiempo en Primera FEB, la renovación del acuerdo de patrocinio fortalece el compromiso de la compañía con el equipo coruñés, un compromiso que va mucho más allá de la categoría en la que milite", señala la empresa en un comunicado.

Así, Leyma continuará formando parte del nombre comercial del club y su logotipo estará presente en la equipación de los jugadores."Para Leyma es un orgullo seguir siendo parte de esta historia. Hemos estado ahí en los momentos de gloria y también en los retos más duros", asegura Carmen Lence.

"Nuestro compromiso con el Club Básquet Coruña es firme, porque creemos en el valor del esfuerzo

colectivo y porque nos une la pasión por el club, la ciudad y el baloncesto", añade la presidenta de Grupo Lence, que recordó el homenaje que el club rindió a su padre, Jesús Lence, al inicio de la pasada temporada, cuando se cumplían cinco años de su fallecimiento.

Firma del acuerdo entre el presidente de Básquet Coruña, Pablo de Amallo, y la presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence. Cedida

"Este compromiso de Leyma con el Club Básquet Coruña lo empezó mi padre y no tengo dudas de que estaría feliz de ver que seguimos apoyando al club. El homenaje del año pasado lo recuerdo con mucho cariño y quiero aprovechar este momento para volver a mostrar mi agradecimiento a todas las personas que integran el Club Básquet Coruña por el detalle que tuvieron", añadió Carmen Lence.

El presidente del Club Básquet Coruña, por su parte, ha querido destacar el papel esencial que ha tenido el Grupo Lence en el fomento del baloncesto coruñés y concretamente en el fortalecimiento de la entidad naranja: "Esta temporada cumpliremos treinta años de trayectoria y dos tercios de este camino los hemos recorrido gracias al apoyo constante de Jesús Lence, y ahora de su hija Carmen".

"Hemos disfrutado y sufrido juntos, y en esta nueva temporada seguiremos luchando con la máxima ilusión para seguir extendiendo los valores de este deporte apasionante y para dar alegrías a nuestra afición, sabiendo que sin la fidelidad de un patrocinador como el que representa la marca Leyma nada de esto sería posible", explicó Pablo de Amallo.

Esta renovación del patrocinio llega en un momento clave para el club, que este fin de semana inicia la liga regular en Primera FEB con el claro objetivo de luchar por acabar en lo más alto. "A lo largo de los próximos meses, al igual que durante todos estos años, contaréis con el apoyo de toda la familia de Leyma en cada partido", ha añadido Carmen Lence.