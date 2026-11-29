El estadio de Riazor vacío antes del inicio del partido entre el Dépor y el Barça. Óscar Martínez

Una incidencia informática retrasa el acceso a Riazor antes del partido entre el Dépor y el Barça

Un incidente informático con el sistema de acceso al estadio de Riazor ha impedido durante cerca de una hora que la afición blanquiazul accediera al estadio, minutos antes de que comience el partido entre el Deportivo y el Barcelona.

El problema podría estar en una incidencia técnica en la aplicación de LALIGA que controla los accesos a los recintos de fútbol.

Las puertas tenían que haber abierto previsiblemente a las 14:45 horas, sin embargo, el acceso no ha empezado a producirse hasta pasadas las 15:30 horas. La zona de Tribuna y los palcos fueron las primeras áreas que abrieron con normalidad.

Poco a poco, algunos de las decenas de aficionados que aguardaban a las puertas están ocupando ya sus asientos en Riazor.

Incidente con LALIGA

Este problema informático tiene lugar un día después de que el propio club informara a sus socios de un problema de seguridad sufrido por LALIGA y que podía afectar a sus datos personales.

Según el Dépor, LALIGA informó del acceso no autorizado de un tercero a las plataformas tecnológicas que sirven de soporte para sus servicios digitales. Dicho acceso se habría producido entre el 14 y el 16 de noviembre, aunque no fue hasta el día 18 cuando LALIGA tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Dos días después, el 20 de noviembre, la organización se lo comunicó al club.

Tras este incidente, algunos de los datos personales que se podrían haber visto afectados son el nombre, apellidos y DNI de los socios, así como su dirección postal, país, género y fecha de nacimiento o su email.

Por el momento, no consta que la información bancaria o los medios de pago se pudieran ver afectados.

Los hechos se están investigando en una operación todavía en curso.