La situación del Deportivo Fabril en Primera Federación empieza a ser preocupante. Los de Manuel Pablo siguen cometiendo errores que se pagan muy caros en esta categoría. Este sábado perdieron ante el Unionistas de Óscar Gilsanz por dos goles a uno. La estrategia y falta de contundencia atrás volvieron a ser claves a la hora de explicar una derrota bastante inmerecida de los blanquiazules.

El filial se queda con trece puntos y sigue a tres de la salvación. Los números son bastante negativos ya que el Fabril solo ha logrado una victoria en las últimas nueve jornadas de liga. Fue la que consiguió ante el Zamora de Óscar Cano por un tanto a tres. Los 26 goles encajados en 13 partidos explican la situación de un equipo que no consigue hacerse fuerte atrás. Ante Unionistas el equipo encajó un gol en la primera mitad en una mala acción defensiva y desaprovechó sus ocasiones. La segunda mitad fue un monólogo blanquiazul que se estrellaba una y otra vez ante el muro de Unionistas. La expulsión de Rubén López puso las cosas cuesta arriba pero los coruñeses siguieron apretando. En un córner llegaría el segundo gol de Unionistas. El Fabril no se rindió y Ochoa anotó un gol en el descuento que daba algo de esperanza. Fraga tuvo el empate a dos pero su disparo no encontró portería en la última jugada del choque.

De esta forma el estreno de Gilsanz en el banquillo de Unionistas fue inmejorable. La victoria permite a los salmantinos coger aire y alcanzar los 16 puntos que marcan la salvación en estos momentos. El técnico betanceiro tiene la misión de sacar al equipo de esa zona baja después de varias temporadas en las que lograron situarse en posiciones más cómodas de la clasificación. Un mal inicio de campaña ha obligado a la dirección deportiva a tomar medidas y la contratación de Gilsanz busca mejorar el rendimiento del equipo.

Diciembre clave para el Fabril

Los de Manuel Pablo tienen por delante un mes de diciembre absolutamente fundamental. En total serán tres los partidos que tendrán que afrontar y dos de ellos serán en casa ante Avilés y UD Ourense, mientras que lejos de casa visitarán el campo del Mirandés. La situación es complicada pero lo normal es que los jugadores vayan cogiendo el pulso a la categoría con el paso de las semanas y puedan mejorar su rendimiento.

Además el objetivo del Fabril sigue siendo el de formar jugadores que puedan asomar y llegar al primer equipo ya que Abegondo sigue siendo una de las claves del proyecto a medio y largo plazo del club. Noé y Kevin son habituales en entrenamientos y convocatorias con el primer equipo aunque ayer fueron titulares con el Fabril en Salamanca. La recuperación de futbolistas como Auba, Casadó o Zaka provoca que vuelvan a tener cada vez más minutos con el segundo equipo.