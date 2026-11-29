Máxima expectación en A Coruña ante un domingo en el que se juntan las elecciones y un partido muy especial para el Deportivo: el encuentro ante el FC Barcelona. Muchos aficionados acudieron el sábado al hotel de concentración del conjunto blaugrana para ver de cerca a jugadores que la mayoría de gente solo ha visto a través de la televisión. Lamine Yamal capitalizó todas las miradas de una expedición del Barça que vivió la derrota del Real Madrid ante el Alavés ya en la ciudad herculina. Ese resultado provocará que los de Hansi Flick salgan todavía más motivados al terreno de juego. En caso de vencer la ventaja entre ambos se iría a los seis puntos.

Hidalgo insistía en la previa en tener un encuentro casi perfecto en el que su equipo debe ser consciente de que sufrirá en muchas fases del mismo. Ede es baja por lesión pero el resto de la plantilla está disponible para el técnico deportivista. Los antecedentes no son muy favorables para un Dépor que perdió por dos goles a cuatro en la última visita del Barcelona a Riazor hace ocho temporadas.

Los coruñeses inician la jornada con quince puntos, tres de ventaja sobre el descenso. El conjunto blanquiazul solo ha perdido un partido en Riazor en lo que va de temporada. Fue ante el Sevilla y el resultado fue de cero goles a uno. Ahora llega un Barça que cuenta con unos números que asustan. Los de Flick anotan una media de 3,9 goles por partido, un registro altísimo y que habla muy bien de la capacidad ofensiva de los azulgranas. El único partido de Liga en el que han cedido puntos fue ante el Real Madrid. El Barça cayó en el Camp Nou por un gol a dos y comprimió una zona alta en la que solo el Atlético de Madrid aguanta el ritmo. Precisamente este miércoles se ven las caras colchoneros y culés en el encuentro de Liga adelantado por la Supercopa.

Un once difícil de desvelar

Antonio Hidalgo suele ser un técnico intervencionista y que varía las alineaciones con bastante asiduidad. Si a ello unimos que el rendimiento del equipo en Mendizorroza dejó mucho que desear, es probable que veamos cambios en el once. Lo normal es que Giménez regrese a la titularidad y es probable que Nsongo también aparezca en el once para dar más agresividad a la primera línea de presión.