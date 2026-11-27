Antonio Hidalgo compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro entre Dépor y Barça de este domingo a las 16:15 horas. El técnico no quiso entrar a valorar la posible ausencia de Lamine Yamal y aseguró que Zaka está listo para ir convocado, mientras que la recuperación de Ede avanza más lento de lo esperado.

Las primeras palabras de la comparecencia fueron dirigidas al suceso que sufrió Aubameyang en el día de ayer. "Lo más importante es que quedó en un susto y la otra persona afectada está bien y le mando un abrazo y está invitada a venir a Riazor".

En cuanto al resto de nombres propios, Hidalgo hizo referencia a las situaciones de Zaka y Ede. El delantero ha vivido una lesión "larga para él tras una situación un tanto rocambolesca. Ha entrenado con normalidad y está preparado para entrar en convocatoria. La situación de Ede es diferente y evoluciona más lento de lo que podíamos esperar. Tuvo malas sensaciones a la hora de volver y vamos con precaución". Sobre la posible ausencia de Lamine Yamal, Hidalgo no se mojó en exceso y reconoció que "como entrenador preparo el partido con las posibilidades que hay. A partir de ahí veremos qué pasa".

El resto de la rueda de prensa giró sobre las posibilidades del Dépor de sacar algo positivo ante el líder. "Sabemos que son agresivos y su entrenador les ha llevado a un nivel de competitividad grande. Sabemos que habrá que sufrir mucho sin balón y buscar situaciones para transitar. Debemos jugar con personalidad. Habrá momentos en que nos superen porque es un equipo de máximo nivel. Debemos mejorar y estar bien en la última línea".

El técnico apela también al aspecto psicológico y asegura que "el otro día mientras veíamos el documental del año pasado se vienen muchos momentos. Nos hemos ganado el derecho a competir contra los mejores del mundo y nos hemos ganado a pulso esa ilusión después de la temporada del año pasado".

El entrenador deportivista también es consciente del potencial ofensivo de su rival: "llegan con casi cuatro goles de media por partido y solo han perdido ante el Real Madrid. Eso habla de su nivel, repito que debemos sufrir mucho, pero con nuestra afición seremos más poderosos".