Debido a que el fútbol de hoy en día es cada vez más medido y prestablecido, siempre es bueno echar un vistazo al pasado y rememorar historias que te reconcilian con este deporte. Y una de ellas es la de Álex Bergantiños ante el Barcelona. El de la Sagrada Familia cuenta en su trayectoria con un curioso dato: tres de sus cuatro goles en Primera los anotó ante el conjunto catalán.

El gran capitán es el octavo jugador con más partidos en la historia del club con un total de 336 apariciones. De ellas, 92 fueron en la máxima categoría con un total de cuatro goles: uno ante el Betis y tres contra el Barcelona.

El primer gol llegó en un recordado Dépor 4 Barcelona 5. Aquel día Leo Messi anotó un hat trick. El partido fue absolutamente loco y a ello contribuyó un Álex que con una volea que se alojaba en la meta azulgrana después de que Víctor Valdés no fuera capaz de despejar.

El segundo tanto llegó en diciembre de 2015 en el Camp Nou. Álex recibía un pase de Lucas Pérez y con un buen disparo cruzado superaba al guardameta blaugrana. El encuentro acabaría con empate a dos y el Dépor sacaba un valioso punto en tierras catalanas. El tercero de ellos llegó en la temporada 16-17. El Dépor logró la salvación a pesar de sumar solo 36 puntos. Uno de los ocho encuentros que el equipo ganó en esa campaña fue ante el Barça en Riazor. El resultado fue de dos a uno y el de la Sagrada dio la victoria a los suyos con un buen gol de cabeza a la salida de un córner.

El Dépor es consciente del alto potencial del Barça y de que debe cuajar un partido casi perfecto para poder lograr la victoria. Riazor registrará una gran entrada este domingo para ver en acción al Dépor ante uno de los mejores equipos del mundo.