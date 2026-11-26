9Louro en su actuación el día de la celebración del ascenso a 1ª división Carmen G. Mariñas

El Deportivo acaba de anunciar que 9louro será el encargado de animar el ambiente durante el descanso del partido de este fin de semana contra el Barcelona. Así, el cantante de música urbana y hermano del integrante de The Rapants, Xanma Louro, vuelve a vincularse al Dépor después de haber actuado en la celebración del ascenso junto a Lg1do.

En su breve trayectoria, comenzó a finales de 2025, el de Muros ha actuado ya en Bruselas, ha llenado la Sala Capitol de Santiago. Además, ha colaborado con artistas de gran relevancia en el panorama de la música gallega como The Rapants u Ortiga.

Ahora vuelve a vincularse al Deportivo, esta vez como solista. Algo muy especial para él como deportivista declarado al igual que su hermano, Xanma Louro.

Además, en un partido tan vital como el de este fin de semana, frente al FC Barcelona, cabeza de la Liga y uno de los mejores equipos españoles.

Un encuentro en el que se espera la vuelta por fin de todos los lesionados, incluyendo a Zaka y la titularidad de Aubameyang a pesar de su accidente de tráfico de hoy, del que salió milagrosamente ileso.