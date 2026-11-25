Óscar Gilsanz regresa a los banquillos. El técnico betanceiro aceptó la oferta de Unionistas de Salamanca y a falta de oficialidad, tomará las riendas del banquillo salmantino. El destino ha querido que su estreno este fin de semana sea precisamente ante un equipo que conoce bien: el Deportivo Fabril.

El técnico recibió el interés de Unionistas a principio de semana y ambas partes llegaron a un acuerdo rápido. El conjunto salmantino es antepenúltimo con 13 puntos, los mismos que el Fabril por lo que el partido es muy decisivo.

Gilsanz se sentará por primera vez en un banquillo tras su salida del Deportivo hace dos temporadas. Tras una amplia trayectoria en el Juvenil A y Fabril y con éxitos como la Copa de Campeones o el ascenso a Segunda RFEF.

Tras un mal inicio de Imanol Idiakez al frente del primer equipo en su regreso a Segunda División, el betanceiro tomó el mando del primer equipo. La dirección deportiva apostó por su continuidad hasta final de temporada y Gilsanz consiguió una salvación holgada. Sin embargo el club optó por no renovar su contrato y Gilsanz salió el verano de 2025 de la entidad herculina. Tras rechazar diferentes propuestas en estos últimos meses, el técnico afronta el reto de salvar a Unionistas y mantener la categoría en Primera Federación.