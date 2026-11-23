El Deportivo recibe el próximo domingo a las 16:15 al Barcelona en Riazor. El encuentro ha generado una gran expectación después de que el club lleve ocho años fuera de la élite.

Hansi Flick tendrá que hacer cambios de manera obligada tras la polémica expulsión este domingo de Fermín López. El centrocampista vio la cartulina roja directa por las protestas dirigidas al asistente cuando ya estaba en el banquillo. Fermín es una pieza clave en este inicio liguero y acumula ya ocho goles en el campeonato doméstico.

A pesar de esta ausencia los números del Barcelona asustan. Los catalanes son líderes con doce victorias y una sola derrota. Su potencial ofensivo es de otra galaxia ya que suman 51 goles en 13 partidos, unos números que arrojan una media de casi cuatro goles por encuentro.

La afición deportivista verá en directo a un equipo que tendrá encuentro de Champions entre semana. El conjunto de Flick viaja hasta Bakú, Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah el miércoles a las 18:45. Se trata de un viaje largo e incómodo que puede jugar a favor de un Dépor que buscará el milagro en Riazor.