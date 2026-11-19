Los bomberos intervienen en el estadio de Riazor, en A Coruña, por una caída de cascotes

Los Bomberos de A Coruña han intervenido este jueves por la mañana en el estadio de Riazor para retirar elementos de hormigón que presentaban riesgo de desprendimiento en la fachada del recinto deportivo. La actuación se produjo después de que se detectase la caída de cascotes en diferentes puntos de la zona de Preferencia, concretamente en las inmediaciones de la puerta 17.

Según recoge el parte de intervenciones de los bomberos, el aviso se registró a las 09:56 horas de este 19 de noviembre. Los efectivos se desplazaron hasta la avenida de La Habana para llevar a cabo trabajos de saneamiento de la estructura de hormigón, ante la presencia de fragmentos que se habían desprendido desde una altura aproximada de entre seis y ocho metros.

La intervención se centró en asegurar la zona afectada y retirar las partes de la estructura que podían caer a la vía pública o sobre las personas que transitasen por las inmediaciones del estadio. Este tipo de actuaciones busca eliminar los elementos inestables y evitar que se produzcan nuevos desprendimientos, especialmente en espacios con movimiento de peatones.

En el operativo también colaboró la Policía Local de A Coruña, a través de efectivos del 092, que prestaron apoyo durante los trabajos realizados por los bomberos.