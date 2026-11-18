Hugo Novoa vive una semana muy especial. El jugador gallego se medirá por primera vez al Deportivo en la máxima categoría. El futbolista del Deportivo Alavés ya pudo medirse la temporada pasada al conjunto blanquiazul mientras militaba cedido en el Mirandés. Ahora el encuentro será más especial por darse en Primera División y porque Hugo, tras un inicio de temporada complicado y sin oportunidades, ha revertido su situación y está entrando en la rotación del equipo babazorro.

El extremo reconvertido en lateral acumula tres partidos esta temporada. En el primero de ellos anotó gol en Balaídos y también sumó minutos en las dos últimas jornadas ante Málaga y Barcelona. El partido entre Alavés y Dépor mide las fuerzas de dos equipos que han comenzado bien la temporada. El conjunto vasco suma trece puntos y se ha atascado un poco tras un inicio fulgurante. El Dépor por su parte se presenta en Mendizorroza con quince puntos y la búsqueda de su segunda victoria lejos de Riazor.

El pasado deportivista de Hugo

Novoa nació en Bertamiráns en el año 2003 e ingresó en Abegondo en 2013. Allí quemó etapas hasta que en 2019 una mareante oferta del Leipzig provocó que tanto él como toda su familia se trasladaran a Alemania. Debutó muy joven en Bundesliga y el día de su estreno anotó un gol. Jugó Champions pero no logró asentarse en el conjunto alemán. Luego llegaron las cesiones a Basilea, Utrecht o Villarreal B. El Alavés decidió entonces apostar por él y le firmó un contrato de larga duración. Tras tener pocas oportunidades, salió cedido al Mirandés la temporada pasada y ahí llegaron sus primeros duelos ante el Deportivo.

En los dos encuentros fue titular aunque el Dépor se llevó los seis puntos ante un equipo que acabó descendiendo. Sin embargo a nivel personal la temporada fue positiva para el canterano deportivista y logró la continuidad que llevaba años buscando. Este año el Alavés lo incluyó en su lista definitiva en el primer equipo y tras no disponer minutos en las ocho primeras jornadas, Quique Sánchez Flores ha contado con él en los últimos tres partidos.

Novoa pertenece a una generación de futbolistas histórica en Abegondo. Coincidió con Yeremay, Barcia o Álvaro Carreras. La oferta de Alemania provocó su salida prematura del club. El Dépor intentó contratarlo de nuevo hace tres temporadas pero la gran oferta del Alavés acabó con el futbolista en Vitoria. Este fin de semana Novoa vivirá un duelo muy especial ante el club del que es aficionado.