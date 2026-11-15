Una imagen del tráiler de "Dépor, voa", el nuevo documental del RC Deportivo sobre su regreso a Primera División @rcdeportivo

El Dépor contará su regreso a Primera División desde dentro en un documental de dos capítulos

El regreso del Deportivo a Primera División tendrá su propio documental. El club coruñés ha presentado "Dépor, voa", un proyecto audiovisual que permitirá conocer desde dentro los momentos decisivos del ascenso y los cambios que ha experimentado la entidad durante los últimos meses.

Los aficionados han podido descubrir este domingo 15 de noviembre las primeras imágenes del documental, cuyo tráiler se ha proyectado como cierre de las jornadas Falas Dépor. Este primer adelanto ha permitido conocer una producción que recoge tanto los acontecimientos deportivos como el trabajo que se desarrolla lejos de los terrenos de juego.

El documental estará dividido en dos capítulos y comenzará con el tramo final de la temporada 2025-2026, cuando el conjunto blanquiazul afrontaba los partidos decisivos para conseguir su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

A través de imágenes grabadas durante aquellos meses, la producción reconstruirá los momentos que marcaron la consecución del ascenso y mostrará cómo se vivieron desde el interior del club.

Más allá del terreno de juego

Aunque el éxito deportivo será uno de los principales protagonistas, "Dépor, voa" también prestará atención a otras áreas de la entidad.

El documental mostrará el funcionamiento de la cantera, el fútbol femenino, la dirección deportiva, las infraestructuras y el área social, así como el papel desempeñado por la afición durante el camino hacia Primera División.

La intención es ofrecer una perspectiva más amplia del Deportivo, mostrando cómo se organiza el trabajo diario de una entidad que combina las exigencias de la competición profesional con el desarrollo de su estructura deportiva e institucional.

Los preparativos del regreso

Otro de los aspectos que abordará la producción será la planificación de la temporada 2026-2027. Las cámaras han seguido los preparativos del regreso a Primera División y algunas de las decisiones que marcaron el verano de 2026.

Con acceso exclusivo a diferentes espacios y momentos del día a día del club, el documental permitirá conocer parte de los retos que afronta el Deportivo para consolidar su proyecto en la élite del fútbol español.

"Dépor, voa" es una producción propia del RC Deportivo y se enmarca en su apuesta por desarrollar nuevos contenidos audiovisuales dirigidos tanto a sus seguidores como a otros públicos interesados en conocer la realidad de la entidad.

La proyección del tráiler durante Falas Dépor ha supuesto el primer acercamiento del público al documental, aunque el club todavía no ha comunicado la fecha de estreno de los dos capítulos completos.