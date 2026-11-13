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Nsongo Bil mantiene su idilio con el gol
El delantero del Deportivo fue titular con Camerún y anotó el segundo tanto de su selección ante Namibia
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Camerún sigue con paso firme su camino hacia la Copa África. El combinado africano superó por dos goles a cero a Namibia y el lunes volverán a enfrentarse en fase de grupos.
Nsongo Bil fue titular y anotó el segundo gol de su selección. Camerún venció por dos goles a cero con el deportivista como goleador y titular. El tanto llegó tras un centro desde la banda derecha que el ariete remató tal y como venía. Era el minuto 28 de la primera mitad y el encuentro quedaba ya muy encarrilado.
Bil sigue inmerso en un sueño y tras debutar hace unas semanas con gol y asistencia, vuelve a ver portería en esta nueva ventana de selecciones. El próximo encuentro se jugará el lunes a las 13 horas y después podrá regresar a Coruña.
El jugador se ha convertido en pieza fundamental para Antonio Hidalgo y suma ya doce partidos esta temporada con once titularidades y dos goles.
Una Copa África atípica
Tradicionalmente la Copa África siempre ha trastocado los planes de los clubes europeos al jugarse durante muchos años entre los meses de enero y febrero. Sin embargo en esta edición la Copa África 2027 se disputará entre el 19 de junio y el 17 de julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Camerún avanza con paso firme y es líder de su grupo con 7 puntos en tres partidos. En caso de vencer el lunes tendrá la clasificación muy encarrilada.