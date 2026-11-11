David Mella desvela su gran deseo: "Meternos en Europa este año"

David Mella está siendo uno de los grandes protagonistas de la semana. El extremo fue convocado por la selección española sub21 e incluso fue llamado por Luis de la Fuente para completar un entrenamiento con la absoluta. Todo ello llega en su primera temporada en la máxima categoría en la que suma ya siete apariciones, cinco de ellas desde el once inicial. A sus 21 años, Mella vive un momento dulce.

Durante esa concentración con la sub21, el jugador del Deportivo se sometió a un completo test de Radio Marca. En él deja varias respuestas curiosas que se han hecho bastante virales en redes. La más sonada es sobre su deseo, una respuesta en la que apenas duda y responde muy convencido: "meternos a Europa este año". Además da el nombre de Imanol Idiakez cuando le preguntan por un entrenador. Y es que aunque su debut con el primer equipo llegó bajo el mando de Rubén de la Barrera, fue Imanol Idiakez el que le dio confianza y continuidad en la temporada 2023-2024. Esa temporada jugó 29 encuentros y anotó seis goles convirtiéndose en una pieza importante en el ascenso a Segunda División.

Otras respuestas curiosas se dan cuando le preguntan por un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero. Sus respuestas son Joan García, Giménez, Villares y Yeremay. La respuesta deja claro el liderazgo de Josema Giménez desde su llegada al conjunto blanquiazul. El uruguayo se ha convertido en un referente para los jóvenes del vestuario. Además los nombres de Villares y Yeremay evidencian también las buenas relaciones entre unos canteranos que ayudaron al club a salir del barro y regresar al fútbol profesional.

Mella afrontará durante este parón dos encuentros con la selección española sub21 ante Japón y Albania. El extremo podría debutar con el combinado nacional después de ser un fijo en las categorías inferiores. De hecho en ese mismo test desvela que su trofeo favorito es el europeo sub19 que logró en julio de 2024.