Quagliata, jugador del mes del Dépor: "Cuando Riazor está conectado es como si jugásemos uno más"

Giuseppe Quagliata atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Deportivo. El futbolista italiano ha sido elegido mejor jugador del mes, un reconocimiento que recibe en su primera temporada en Primera División y que recompensa sus buenas actuaciones con la camiseta blanquiazul. El defensa, que recogió el premio Estrella Galicia, se mostró satisfecho por el reconocimiento, aunque dejó claro que su prioridad sigue siendo ayudar al equipo a conseguir resultados.

"Me encuentro bien. Eso es gracias al equipo, que ayuda a todo. Me gusta ayudar y dar el máximo. Estoy contento de que la gente lo vea, pero lo más importante es ganar esta semana los tres puntos y seguir con esa línea", explicó el italiano, que no quiere distraerse con los reconocimientos individuales y prefiere centrarse en el próximo compromiso liguero.

El galardón llega después de varias semanas complicadas para el Deportivo, que rompió ante Osasuna una racha de seis semanas sin conseguir una victoria. Quagliata reconoció que el triunfo supuso un impulso anímico para el vestuario, aunque quiso poner el acento en el trabajo colectivo que, a su juicio, ya venía realizando el equipo pese a la falta de resultados.

"Después de varios partidos sin ganar, siempre jugamos bien. El último partido fue el resultado de la prestación del equipo. Estamos muy contentos y tenemos que seguir así, en esa línea y sumando", señaló.

No se pone límites

El italiano reconoció que su adaptación a Primera División está siendo positiva, aunque es consciente de que la máxima categoría exige un nivel de concentración mucho mayor. "Seguramente jugamos en una de las mejores divisiones del mundo, con los mejores jugadores, y la diferencia se ve. Cuando fallas, te marcan", apuntó.

Quagliata también explicó que no acostumbra a pensar demasiado en lo que puede suceder en el futuro. Su método pasa por mantener el esfuerzo diario y dejar que los reconocimientos lleguen como consecuencia del trabajo. "No me gusta pensar mucho en el futuro. Sigo trabajando y dando el máximo en los entrenamientos. Creo que cuando das el cien por cien, las personas te lo reconocen", afirmó.

Aubameyang y Casadó

El lateral también fue preguntado por la situación de varios compañeros que se encuentran en proceso de recuperación. Sobre Pierre-Emerick Aubameyang, que reapareció ante Osasuna después de su operación de rodilla y disputó algo más de 20 minutos, destacó las buenas sensaciones que transmite en los entrenamientos.

"Se entrena muy bien y está recuperándose bien. El otro día salió al campo muy bien. Cuando está él nos da un pasito más y se ve. Aubameyang es increíble, un chico increíble y un profesional ejemplar", comentó. Sobre cuándo podrá volver a disputar los 90 minutos, recordó que es una decisión que corresponde al entrenador.

También se refirió a Marc Casadó, que ha comenzado a reincorporarse progresivamente a la dinámica de trabajo del grupo. "Se está entrenando bien, está trabajando bien. Hoy empezó a hacer todo el entrenamiento. No sé cuándo estará disponible al máximo, pero se está encontrando bien. Pienso que lo antes posible podría estar convocado", explicó.

Respaldo a Leo Román

Uno de los asuntos que abordó Quagliata fue el error de Leo Román en el partido contra Osasuna, una acción que terminó con el gol del conjunto navarro. El defensa italiano quiso restarle importancia a la jugada y recordó que los errores forman parte del fútbol, independientemente de la posición que ocupe cada jugador.

"Todos fallamos y todos hacemos buenas cosas. Cuando se pierde, perdemos todos, y cuando se gana, ganamos todos. También ganamos por Leo. Tiene que seguir trabajando con confianza y positividad", manifestó.

El italiano aseguró que el guardameta ha encajado bien lo sucedido y que mantiene la normalidad en los entrenamientos. "Los errores pueden pasarle a cualquiera. Nosotros estamos siempre a su espalda, como todo el equipo. Nunca tiene que pensar que está solo", añadió.

En este sentido, también puso en valor la respuesta de la grada de Riazor, que respaldó al portero después de la acción. Para Quagliata, la conexión entre el equipo y la afición puede convertirse en un factor diferencial durante los encuentros.

"Cuando el equipo y Riazor están conectados es como si jugásemos con uno más. Riazor es increíble, te empuja. Tenemos que seguir con esa línea porque para nosotros es muy importante tener a esa gente en casa animándonos", señaló.

El impacto de Jesús De Miguel

La comparecencia también dejó espacio para hablar de la noticia relacionada con Jesús De Miguel, que ha causado una profunda impresión en el entorno futbolístico. Quagliata reconoció que el vestuario recibió la noticia con conmoción y trasladó su solidaridad con las personas más cercanas al futbolista.

"Cuando supimos la noticia estábamos en shock porque nosotros somos como una familia. No puedo imaginar lo que está pasando el equipo de allí. Si para nosotros es duro, piensa en alguien que lo ve todos los días, como un hermano", expresó.

El defensa explicó que los compañeros de vestuario terminan convirtiéndose en una parte fundamental de la vida cotidiana de los futbolistas y admitió que no encontraba palabras para describir lo sucedido. "Es una cosa muy dura y no tengo palabras para hablar de eso", lamentó.

Yeremay, diferencial

Por último, Quagliata dedicó elogios a Yeremay, al que considera uno de los jugadores más determinantes de la plantilla deportivista. El italiano destacó su capacidad para resolver situaciones complicadas y generar ocasiones de peligro incluso cuando el equipo atraviesa dificultades.

"Todos sabemos que cuando Yeremay está bien es un jugador de otro nivel, también en esta liga. Para nosotros es muy importante porque conocemos sus cualidades y sabemos que en los momentos de dificultad siempre puede sacar algo bueno", afirmó.

El lateral evitó, por otra parte, alimentar las especulaciones sobre una posible convocatoria con la selección italiana. Pese a su buen rendimiento en el Deportivo y a compartir protagonismo con otros futbolistas de su país, aseguró que no está pendiente de esa posibilidad.

"No pienso en eso. Pienso en trabajar y conseguir puntos con el Dépor, que para mí es lo más importante. Nunca es imposible, todo puede pasar, pero ahora pienso en estar concentrado y sacar puntos con mi equipo", concluyó.