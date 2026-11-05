Hidalgo refuerza su figura con el segundo mejor arranque de la historia reciente

La victoria ante Osasuna del pasado lunes deja una lectura muy positiva en clave Dépor. La igualdad en la máxima categoría permite a los de Antonio Hidalgo alcanzar la octava posición con 14 puntos. Todo ello a pesar de la racha de seis jornadas consecutivas sin ganar.

Este arranque de temporada supone el segundo mejor de las últimas siete temporadas en Primera, solo superado por el de Víctor Sánchez del Amo que sumaba 15 en la temporada 2015-2016.

El mérito es mayor ante la actual estructura del fútbol español en el que los recién ascendidos suelen partir con cierta desventaja con respecto a los equipos más estabilizados.

Además la igualdad existente esta temporada provoca que una mala racha te pueda dejar cerca de la zona de descenso. De todas formas tras varios años alejado de la élite, el Dépor ilusiona a su afición y mira con optimismo al futuro.

Aquel equipo de Víctor Sánchez sufrió en la segunda vuelta y certificó la permanencia a solo dos jornadas del final de liga. Los coruñeses acabaron finalmente con 42 puntos, cuatro por encima de descenso. Aquel equipo contaba con jugadores como Lucas Pérez, Luis Alberto, Mosquera o Fede Cartabia.

El actual está liderado por un espectacular Pierre Emerick Aubameyang. Su regreso tras lesión supone un chute de energía para un equipo que debe afrontar ahora dos salidas consecutivas ante Espanyol y Alavés y después recibirá al Barcelona en Riazor.