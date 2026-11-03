El deportivismo sonríe tras la vuelta de Aubameyang

Aubameyang regresó en tiempo récord a los terrenos de juego después de ser intervenido del menisco. El delantero solo necesitó cinco semanas para estar de nuevo donde más se le necesita: el terreno de juego.

Su entrada al campo se produjo en el minuto 69 cuando el encuentro seguía empatado a uno. Riazor se puso en pie para ovacionar a un futbolista que se ha ganado a la afición en apenas tres meses. Sus dos primeras carreras en presión evidenciaron que la lesión había quedado atrás y el equipo volvía a contar con un futbolista diferencial.

Su instinto arriba es un constante peligro para los rivales y Auba sería clave en la acción del gol de Nsongo Bil. Jugada de Adama por banda, centro maravilloso al área y remate espectacular de Auba que se encuentra con un paradón del guardameta de Osasuna. Nsongo, muy atento al rechace, haría el dos a uno definitivo.

La participación de Auba en los goles del equipo esta temporada es fundamental. Se trata de un futbolista diferencial que ha enamorado a la afición y que es una referencia dentro del vestuario. El delantero compartía en sus stories de Instagram varios vídeos celebrando el gol de Nsongo. A pesar de la lesión, sigue siendo el máximo goleador del equipo con cinco tantos y su regreso coincide con el primer triunfo del equipo tras seis jornadas en blanco.