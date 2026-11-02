Deportivo 2 - Osasuna 1: El Dépor culmina la remontada de la fe

Nada más pitar el final del partido, medio equipo del Dépor se fue a abrazar y animar a Leo Román. El Dépor lograba tres puntos muy importantes tras vencer por dos goles a uno a Osasuna. Leo falló en la primera mitad pero los goles de Soriano y Nsongo en el segundo acto voltearon el partido y dieron los tres puntos a los de Hidalgo.

La primera parte tuvo dos momentos bien diferenciados. El Dépor fue mejor hasta el ecuador de la misma y desaprovechó dos claras ocasiones de gol. Mientras la gente repasaba las alineaciones, Yeremay perdonaba un mano a mano clarísimo delante de Herrera. El canario hacía un último control defectuoso que permitía al guardameta salir con ventaja y tapar portería.

La volvió a tener un Yeremay que seguía con la cabeza en la primera ocasión. Al atacante le quedaba una pelota muerta delante de Herrera y en vez de definir buscaba un regate con el que se cerraba ángulo. Su disparo final se producía con poca ventaja para él y un Herrera que volvía a salir airoso.

Los minutos pasaban y el Dépor seguía siendo dueño y señor del partido. Las ocasiones no eran tan claras pero la pelota estaba siempre más cerca del área de un Osasuna que se dedicó a esperar el regalo blanquiazul de cada jornada.

Y ese regalo llegó en el minuto 32. Envío horrible de Leo Román, recuperación alta de Osasuna y Budimir a placer hacía el primero. El guardameta volvía a salir señalado una jornada más en otra acción horrible con los pies.

De ahí al final de la primera mitad fue un quiero y no puedo para los coruñeses. Impactados por el fallo del guardameta, el equipo se estampaba una y otra vez ante la férrea defensa rojilla. Con ese cero a uno adverso, el choque llegaba al descanso.

El paso por el vestuario no surtía el efecto deseado y Osasuna dominaba con cierta facilidad el choque. Hidalgo notó la pasividad y dio entrada a Adama en lugar de Quagliata. El extremo lo buscó rápido en un par de internadas que no acabaron en ocasiones de gol.

Sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos, el partido se desarrollaba en un escenario contrario a los intereses coruñeses. Todo cambiaría en una galopada de Yere que acababa con falta en la frontal. Soriano haría el empate en un duro disparo que Herrera era incapaz de detener.

El gol espoleó a los herculinos que se fueron a por el segundo. Luismi la tuvo en un libre directo que se estrellaba en el larguero. Hidalgo prendió la mecha de Riazor dando entrada a Aubameyang. Lo intentaba el Dépor con más corazón que cabeza pero creyendo siempre y siendo superior a su rival.

Adama acaparó todo el protagonismo en ataque con internadas constantes y centros peligrosos que no encontraban rematador. Pero la insistencia tuvo premio y en una de esas acciones llegaría el segundo al borde del final. Centro de Adama, remate que saca Herrera y Nsongo en boca de gol desataba la locura. El camerunés hacía el segundo y ponía en ventaja a su equipo de manera merecida.

Por delante solo quedaban tres minutos de descuento en los que se sufriría en exceso tras un remate de Osasuna al larguero. No habría tiempo para más y con ese dos a uno se llegaba al final del encuentro. Los coruñeses suman tres puntos vitales que cierran una racha de seis jornadas sin ganar.