Deportivo: Seis jornadas sin ganar pero mitad de tabla

El Deportivo cierra la décima jornada de liga situado en undécima posición con 11 puntos. El conjunto coruñés atraviesa una mala racha de resultados tras sumar solamente tres de los últimos dieciocho puntos en juego. Aunque las sensaciones no son negativas, las seis jornadas sin ganar han permitido a varios equipos superar a los coruñeses.

A pesar de ello, los de Hidalgo están a un solo punto de conjuntos como Villarreal, Celta, Athletic o Alavés y tienen la misma puntuación que Osasuna y Racing. Ahora mismo cuentan con tres de ventaja sobre el descenso que marca el Espanyol con ocho puntos.

Lo más inmediato antes del parón será recibir a Osasuna en Riazor y viajar a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés, dos encuentros que marcarán el devenir del equipo de aquí a final de año.

La mala racha de resultados coincide con las lesiones de varios jugadores clave dentro de la plantilla blanquiazul. Aubameyang, Casadó, Ede y Zaka continúan con su proceso de recuperación. Auba será el primero en regresar. Su evolución es positiva y podría reaparecer tras el parón de mediados de noviembre. El equipo está notando en exceso la ausencia de unos jugadores que fueron clave en el inicio de campeonato.